شبكات التواصل الاجتماعي تودعنا فقاعات وتزيد الانقسامات

قد نشعر في كثير من الأحيان بأننا نعيش في عالم أصبح من المستحيل فيه أن نتشارك مجموعة من الحقائق والقناعات. وهذا نتيجة، إلى حد كبير، لخوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي، التي تودعنا فقاعات وحجرات صدى، تجعلنا جميعاً منقسمين ومنعزلين عن بعضنا البعض.

أضف إلى ذلك بزوغ الذكاء الاصطناعي التوليدي القوي، وكذلك الأرض الخصبة التي يتيحها الإنترنت لانتشار المعلومات المُساء تفسيرها أو المضللة، وقد يبدو أحياناً وكأننا نتجه صوب وضع لا يتسنى لنا فيه أي شعور مُشترك بالواقع على الإطلاق.

إنه احتمال مخيف، ويبدو أنّا قطعنا شوطاً بالفعل في هذا الاتجاه. لنأخذ، على سبيل المثال، الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، التي ما زال عدد كبير من الأمريكيين يعتقدون في أنها ((سُرِقَت)). وأظهر استطلاع أجرته ((مونماوث)) في يونيو الماضي، أن 21 % فقط من الجمهوريين و93 % من الديمقراطيين، يعتقدون في فوز جو بايدن بالانتخابات بنزاهة.

بإمكاننا رؤية فجوات مماثلة على كافة الأصعدة، ما بين فعالية أقنعة الوجه والإغلاقات في منع انتشار فيروس ((كورونا))، إلى أزمة المهاجرين في الولايات المتحدة والحرب في غزة. نتحدث هنا، ليس فقط عن الانقسامات من حيث ما هو صحيح وخاطئ من الناحية الأخلاقية، بل أيضاً عما هو حقيقي وليس حقيقي.

وفي هذه الأوقات العصيبة، يبدو أن الكثيرين يعتقدون في أن الفوز بالنقاش يتطلب إنكار وجود أي صحة من الأساس بحُجة الطرف المقابل. يمكن للمرء أن يرى هذا النوع من التفكير حوله.. في وسائل الإعلام، والسياسة، وفي الخطاب العام على نطاق أوسع، ويدفعنا ذلك إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً واستقطاباً.

وخلال الأسبوع الماضي، صدر تقرير عن وزارة العدل الأمريكية، أعده المستشار الخاص روبرت هور، وصف فيه الرئيس بايدن بأنه ((مُسن))، ويعاني ((قدرات متناقصة))، لكن هرع الكثيرون إلى التهوين مما خَلصَ إليه التقرير، وليس فقط فريق إدارة بايدن نفسه.

ونشرت ((نيويورك تايمز)) تقريراً، عنونته: ((علماء: فقدان الذاكرة يتطلب تشخيصاً حذراً))، أسهبت خلاله في شرح أن مثل هذا ((التشخيص))، يتطلب ((تقييماً طبياً دقيقاً)). وبالمثل، نشرت ((إن بي سي)) تقريراً، استند إلى مقابلات مع أطباء أعصاب، أفاد بأن ((نسيان الأسماء لا يكشف الكثير في واقع الأمر عن المشكلات المُحتملة المتعلقة بالذاكرة)).

لقد نعت هور، بايدن، بأنه ((مسن))، وانتقد ذاكرته، لكن ليس الأمر كما لو أنه ادعى بأن الرئيس يعاني الخرف، ولم يقل إن مشكلات الذاكرة تجعله غير كفء للحكم. لذلك، فإن الحديث عما خَلصَ إليه، باعتباره ((تشخيصاً))، يُعد مبالغة. وهذا الأمر على شاكلة الأمور التي تجعل الناس يعتقدون في أن الصحافيين لا يمكن الوثوق بهم، في توفير تغطية إخبارية غير متحيزة، وهو أيضاً ما دفع بالثقة في وسائل الإعلام إلى مستويات متدنية قياسية.

ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه ليس الجميع على قناعة بأن هؤلاء منا ممن لديهم منصة، عليهم تقديم الحقيقة، سواء العاملون في الإعلام أو السياسة أو الأكاديميون، أو غيرهم من الشخصيات العامة. وكنت قد كتبت مقالاً في الأسبوع السابق للانتخابات في 2020، جادلت فيه بأن البعض في فضاء الإعلام، أو ((مدققي الحقائق))، على وجه الخصوص، لم يكونوا صادقين في حديثهم عن القدرات الإدراكية لبايدن حينها. وقد تواصل معي أحد معارفي في الولايات المتحدة بعد نشر المقال، وأخبرني بتعرضه للتوبيخ من جانب أحد أصدقائه، لمشاركته المقال على وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب، حد قوله، أن ((المخاطر مرتفعة للغاية)).

لكن صديقه كان محقاً بشأن أمر واحد، هو أن المخاطر مرتفعة للغاية للاستمرار على هذا المنوال المُتشظى. وقد توصل استطلاع في 2022، إلى أن أكثر من 2 من بين كل 5 أمريكيين، يعتقدون في أن نشوب حرب أهلية، أمر مُرجح الوقوع على الأقل في العقد التالي، مستندين في ذلك إلى الانقسامات السياسية. وذكر تقرير صادر عن ((يوراسيا غروب)) في يناير، أن الانتخابات الرئاسية التالية، بمثابة أكبر خطر سياسي على العالم في 2024. وكتب المحللون: ((الولايات المتحدة الأمريكية، هي أكثر الديمقراطيات الصناعية المتقدمة انقساماً واختلالاً بالفعل))، وأضافوا: ((إن انتخابات 2024، ستفاقم هذه المشكلة، بغض الطرف عمن سيفوز)).

ومن مُنطلق الحُجة التي أتبناها هنا، عليّ الاعتراف بأن الأمور ستصبح أكثر تعقيداً عند تعاطينا مع أكذوبة مُتعمدة، لُفِّقت وانتشرت، باعتبارها سلاحاً سياسياً، ويؤمن بها حالياً عدد كبير من الأشخاص، مثل ((سرقة)) انتخابات 2020. إننا حقاً لا نرغب في إضفاء الشرعية على مثل هذا التضليل. ولكن حتى في ضوء مثل هذه الأوضاع، من الأهمية بمكان، إيجاد أشياء نتفق عليها. لا، لم تُسرق الانتخابات، لكن صحيح أنه كان هناك عدد ضئيل من وقائع التزوير الانتخابي، وهي تقل عن 475 حالة مُحتملة، بحسب تقرير صادر عن ((أسوشيتد برس)).

إذا كان بمقدورنا إثبات أننا أخذنا كافة الحقائق في اعتبارنا، بغض الطرف عن مدى كونها غير سارة أو غير مريحة، فلن يجعل ذلك من حُججنا أكثر إقناعاً فحسب، بل سيتيح لنا أيضاً الاقتراب من الحقيقة، والتي غالباً ما لا تكون في حوزتنا على نحو لا نعترف به. إن فعل ذلك، سيجعل من اختلافاتنا أقل تسبباً للأذى، بل ستكون مثمرة على نحو أكبر. ومن واقع خبرتي، فعندما تمنح الآخر فرصة، سيمنحك هو الآخر بدوره فرصة في المقابل.

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