بيع جيف بيزوس للأسهم لا يعني نهاية انتعاش سوق التكنولوجيا

تحليل المعاملات من خلال عدد الأسهم المباعة بدلاً من القيمة الدولارية يجعلها تقليدية للغاية

للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021، عاد جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إلى بيع أسهم في الشركة، ما أدى إلى تحويل مليارات الدولارات من صافي ثروته إلى سيولة.

وباع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، 14 مليون سهم جديد من شركة ((أمازون دوت كوم)) بقيمة تناهز 2.4 مليار دولار، كما أنهى في 9 جلسات تداول فقط الخطة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.

بيعت الدفعة الأخيرة من الأسهم في خطة بيزوس، والتي بلغت عائداتها الإجمالية 8.5 مليارات دولار، على مدار ثلاثة أيام تداول كان آخرها أول من أمس وفقاً لإفصاح، لكن هذا البيع المفاجئ لا يعني عدم ثقته في قيمة أسهم أمازون في المستقبل.

وبعد فترة من الهدوء استمرت لعامين، تدفع ارتفاعات أسعار الأسهم المديرين التنفيذيين إلى بيع المزيد من الأسهم في شركات التكنولوجيا، ففي أكتوبر، باع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أكبر حصة له في الأسهم خلال عامين، وبعد شهر، باع مارك زوكربيرغ أسهماً في ((ميتا)) بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون دولار. ومنذ ديسمبر، قام سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت، بعمليات بيع أسهم خمس مرات.

وإذا نظرنا إلى المعاملات بناءً على عدد الأسهم المباعة بدلاً من قيمتها بالدولار، فإنها تبدو أكثر تقليدية، ومنها على سبيل المثال عمليات بيع بيزوس.

وقام بيزوس بعمليات بيع أكبر من هذه في الماضي، فعلى سبيل المثال، في عام 2020، باع 80 مليون سهم بعد طلاقه. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مبيعات هذا العام هي جزء من خطة بيع مجدولة مسبقاً تُعرف باسم ((خطة 10بي 5-1))، وليست ردود فعل متسرعة تجاه ارتفاعات السوق.

ما تغير هو القيمة السوقية لشركة أمازون، حيث تضاعفت منذ نهاية عام 2022. كما برزت المبيعات بشكل ملحوظ بسبب الهدوء الشديد الذي شهده عاما 2022 و2023. وفي خضم عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا، باع المطلعون أقل من 11 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا في عام 2022، أي أقل من ثلث إجمالي الأسهم التي تم بيعها في العام السابق، وفقاً لبيانات فيريتي التي تتتبع عمليات الإيداع.

وقاد كبار البائعين، وهم المديرون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا الكبرى الذين يتلقون جزءاً كبيراً من رواتبهم على شكل أسهم، التغيير. واختار بيزوس التوقف عن بيع الأسهم للمرة الأولى منذ عقد. الاستثناء كان إيلون ماسك الذي أجرى عمليات بيع كبيرة لأسهم تسلا، لتمويل شرائه لتويتر.

وأدت جهود خفض التكاليف المكثفة، والتوقف عن رفع أسعار الفائدة، والحماس تجاه المكاسب المحتملة من الذكاء الاصطناعي، إلى انتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا. لكن لقياس مدة استمرار هذا الارتفاع، وفقاً لوجهة نظر المتخصصين، سيكون من الأفضل التحقق من أي تغييرات تطرأ على حصصهم في هذه الشركات.

ويبيع جيف بيزوس أسهماً في شركته أمازون كل عام، لكن آخر عملية بيع لم يكن لها تأثير كبير. من ناحية أخرى، قام الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، جينسن هوانج، ببيع أسهم للمرة الأولى منذ أكثر من عام في سبتمبر الماضي بعد ممارسة خيارات الشراء، لكن حصته في الشركة لم تتغير كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية، ويظل كلاهما أكبر المستثمرين الأفراد في شركاتهما.

كل ما سبق، يجب أن يعزز ثقة المساهمين الآخرين في أن هذه المبيعات للأسهم لا تُشير إلى ذروة للسوق.

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