وفد إماراتي يبحث تسريع استئناف تجارة الألماس بأفريقيا الوسطى

قام وفد من الإمارات، برئاسة أحمد بن سليم رئيس عملية كيمبرلي، ممثلاً عن دولة الإمارات، بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى خلال شهر فبراير الجاري، بهدف استقصاء أوضاع صناعة الألماس بشكل مباشر في البلاد. وتعد هذه هي زيارته الثانية للجمهورية الأفريقية، بعد زيارته الأولى، إبان رئاسته الأولى لعملية كيمبرلي في عام 2016.

ومنذ عام 2013، فرضت عملية كيمبرلي حظراً مؤقتاً على أنشطة استيراد وتصدير الألماس الخام من وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى، على خلفية الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في البلاد. وفي ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، حصلت ثماني مقاطعات فرعية على الضوء الأخضر لاستئناف عمليات تصدير الألماس، بينا لا تزال هناك 16 منطقة خاضعة لقرار الحظر.

وخلال زيارته التي دامت خمسة أيام، شارك أحمد بن سليم في مناقشات مثمرة مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة، ومجموعة من العاملين في مجال التعدين .

ورحب ممثّلو حكومة أفريقيا الوسطى، بقيادة روفين بينام بيلتونغو وزير المناجم والجيولوجيا، بوفد الإمارات، أثناء جولته بالمدن الرئيسة لأنشطة تعدين الألماس، بما فيها بوار، بربراتي، وبريا، قبل اختتام الجوّلة باجتماعات هادفة في العاصمة بانغي مع رئيس الوزراء فيليكس مولوا.

وقال أحمد بن سليم: ((إن الإبقاء على بعض مقاطعات جمهورية أفريقيا الوسطى خارج نطاق عملية كيمبرلي، يقودنا إلى تحدٍ آخر، ألا وهو استمرار تداول الألماس المستخرج من هذه المناطق بطرق غير قانونية، وهو ما سيلقي بظلاله الوخيمة على سبل عيش العائلات والأطفال في جميع أنحاء البلاد. ونحن نناشد فريق المراقبة، بقيادة الولايات المتحدة، بالإسراع في عمليات المراجعة التي شهدت تأخيراً لمدة 10 سنوات)).

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