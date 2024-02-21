ماذا يكشف تتبع أموال تطوير حقول النفط في غابات الأمازون؟

حينما طرحت شركة النفط البيروفية المملوكة للحكومة سندات بقيمة مليار دولار في 2021، اشتملت نشرة الطرح على بعض التفاصيل المثيرة للقلق بشأن عملياتها في منطقة الأمازون، فخلال السنوات الثماني الماضية، حذرت شركة ((بتروبيرو)) المستثمرين من 53 حادثة تسرب نفطي متفرقة من خط أنابيب ((نوربيروانو)) الخاص بها، والمحوري لأعمالها التي تمر عبر منطقة الأمازون شمال بيرو، لنقل النفط إلى مصفاة ((تالارا)) المطلة على ساحل المحيط الهادئ.

وحسب تقديرات الشركة، فقد ((تسرب 20.095 برميلاً من النفط الخام في المناطق المحيطة بسبب أنشطة الضخ في خط أنابيب ((نوربيروانو))، وقدمت تفاصيل عن المعارضة الشديدة من المجتمعات الأصلية المحلية لأعمال إنتاج النفط.

ومثل هذه التحذيرات يجدر بها أن تجعل أي ممول يتوقف، خاصة من هؤلاء الذين يتبنون سياسات واضحة ضد دعم الاستثمارات التي تهدد الأنظمة البيئية الهشة. ومن البنوك التي لديها مثل هذه السياسات اثنان عملا على طرح سندات ((بتروبيرو)) في 2021، ((سانتاندر)) و((إتش إس بي سي)).

وخلص تحقيق أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية إلى أن المصرفين عملا على الصفقة رغم سياساتهما القائمة التي تقيد دعمهما للاستثمارات التي تهدد مواقع ((رامسار)) الهشة بيئياً، وهي أراضٍ رطبة ذات أهمية دولية، بموجب اتفاقية ((رامسار)) في عام 1971.

وتشمل مواقع ((رامسار)) البالغ عددها 2.500 على مستوى العالم، مجمع نهر باستازا، وهو أكبر أرض رطبة في الأمازون البيروفية، والتي يمر خط أنابيب ((نوربيروانو)) التابع لشركة ((بتروبيرو)) عبرها.

وكان بنك ((سانتاندر)) نشر في 2019 سياسة تستبعد دعم ((المشروعات أو النشاطات في مواقع رامسار المعترف بها)). وقبل ذلك في 2014، نشر ((إتش إس بي سي)) أيضاً سياسة تنص على أنه ((لن يقدم عن علم الخدمات المالية التي تدعم بشكل مباشر مشروعات تهدد خصائص مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أو أراضي رامسار الرطبة)). وكان تحديث ((إتش إس بي سي)) لسياسته في 2020 أكثر صرامة، إذ تخلى عن كلمة ((عمداً)) من الجملة سالفة الذكر.

وأفاد ((سانتاندر)) في بيان: ((نحن نتفهم تماماً أهمية حماية الأمازون ودعم التنمية المستدامة في المنطقة، وفي حين أنه ليس بمقدورنا التعليق على عملاء بعينهم أو صفقاتهم، إلا أن جميع قرارات التمويل تسترشد بإطار عمل سياسي صارم معتمد من مجلس إدارتنا، كما نشارك في العديد من المبادرات الصناعية الرامية إلى حماية المنطقة، والعمل بشكل استباقي مع العملاء والمصارف الأخرى والحكومات والجهات التنظيمية، للمساعدة في تحسين الممارسات، مع الاعتراف بأن هذا تحدٍّ معقد للغاية، يتطلب استجابة متعددة الأوجه ومتشعبة الأطراف)).

من جهته، قال ((إتش إس بي سي)): ((نحن ملتزمون بدعم التحول العادل في الأسواق النامية، وبالتالي فنحن منخرطون مع العملاء في العمل على خططهم للتحول ونماذج التشغيل، ويتماشى عملنا مع العملاء مع سياساتنا التي تشمل معايير محددة للاعتبارات البيئية، وتلك ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتتضمن سياسة الطاقة الخاصة بنا لعام 2022 قيوداً على الأنشطة في المناطق الحرجة بيئياً واجتماعياً، بما في ذلك المنطقة الأحيائية في الأمازون)).

ورغم ذلك، لم يجب أي من المصرفيْن مباشرة عن السؤال حول ما إذا كان عملهما على إصدار هذه السندات ينتهك سياستهما الخاصة بالأراضي الرطبة في اتفاقية ((رامسار)). وإذا فعلا ذلك فمن المحتمل أن يشيرا إلى بند ((استخدام العوائد)) في نشرة الإصدار. وفي حين أن خط أنابيب ((نوربيروانو)) والزيادات المستقبلية في إنتاج النفط في الأمازون تظهر بوضوح في النشرة كلها، فإن هذا البند القصير ينص على أن عوائد إصدار السندات في 2021 ستذهب إلى تحديث على مصفاة تالارا.

ويهدف هذا المشروع، وهو واحد من أكبر المشروعات التي عملت عليها حكومة بيرو في السنوات الماضية، إلى زيادة إنتاج المصفاة بنسبة 46%، وكذلك إنتاج قدر أقل من أنواع الوقود الملوثة التي تحتوي على الكبريت. وإذا ما أثمرت الاستراتيجية الأوسع نطاقاً لشركة ((بتروبيرو))، فإن الكثير من النفط الخام الإضافي الذي ستتم معالجته سيأتي من حقول النفط في الأمازون، مروراً بخط أنابيب ((نوربيروانو))، وكذلك من خلال موقع رامسار الخاضع للحماية قرب نهر ((باستازا))، لذا يبدو ما يقوله كل من ((سانتاندر)) و((إتش إس بي سي)) جريئاً، لأنهما يجادلان بأن توسيع قدرات مصفاة ((تالارا)) لا يشكل مخاطر على مجمع نهر ((باستازا)).

وفي حين قد يظن بعض القراء أن البنكين يسخران من تعهداتهما الخضراء، فقد يرى آخرون أنه من الصعب التركيز عليهما لمجرد أنهما تكلفا عناء تبني هذه السياسات، كما أن المصرفيْن ليسا وحدهما في توفير الخدمات المالية لمنتجين آخرين للنفط في الأمازون، فقد كشف تقرير صدر العام الماضي عن منظمة ((بروفيت دوت إرث))، التي لا تهدف للربح، مسؤولية ثمانية بنوك عن 55% من تمويل يبلغ 20 مليار دولار لمشروعات النفط والغاز في الأمازون منذ 2009، ويُعد ((جيه بي مورغان)) أكبر المساهمين، يليه ((سيتي))، ثم ((إيتاو)) و((إتش إس بي سي)) و((سانتاندر)) و((بنك أوف أمريكا)) و((برادسكو)) و((غولدمان ساكس)).

ولا يمثل التنوع الحيوي في حوض ((باستازا)) إلا سبباً واحداً للقلق بشأن خطط ((بتروبيرو)) للتوسع في عمليات إنتاج النفط في الأمازون، فثمة سبب آخر، هو رفاهة من يعيشون هناك، فقد خاضت مجموعات السكان الأصليين هناك، بما في ذلك ((أشوار)) و((وامبيسا))، حملات طويلة لتقييد إنتاج النفط في منطقتهم، وسافر أعضاء منهم إلى الولايات المتحدة في 2022، لممارسة ضغوط على المصارف لقطع صلاتها مع ((بتروبيرو)).

وعرقلت هذه المعارضة المحلية خطط ((بتروبيرو)) لبدء إنتاج النفط الخام من كتلتين كبيرتين في الأمازون. وتُعد مشكلات الشركة بمثابة أنباء غير سارة للمستثمرين لعملية إصدار السندات لعام 2021. واضطر آلكس كونتريراس، وزير مالية بيرو، هذا الشهر، إلى التعهد بمساعدة مالية طارئة للشركة، التي قد لا تكون قادرة على الوفاء بالمدفوعات لحاملي السندات.

وبالنسبة لعدة مصارف، تشمل ((سانتاندر)) و((إتش إس بي سي)) حالياً، فيبدو أن دعم تطوير المشروعات النفطية في الأمازون مشكلة أكبر بكثير مما تبدو عليه.

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