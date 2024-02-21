الشركات الألمانية تتدفق على أمريكا مع تعهدات باستثمارات قياسية

تستقطب الولايات المتحدة أحجاماً قياسية من الاستثمارات الرأسمالية من الشركات الألمانية، التي تجذبها قوة الاقتصاد الأمريكي، والحوافز الضريبية المغرية، في ظل تراجع الأوضاع بأسواقها المحلية، وفي الصين أيضاً، أكبر شركائها التجاريين.

فقد أعلنت الشركات الألمانية عن التزامات رأسمالية قياسية، بلغت 15.7 مليار دولار من المشروعات في أمريكا العام الماضي، مرتفعة من 8.2 مليارات دولار قبل عام، بحسب البيانات التي جمعتها ((إف دي آي ماركتس))، التابعة لـ ((فايننشال تايمز))، وهو مبلغ أكبر بكثير من الـ 5.9 مليارات دولار، التي تم التعهد بها إلى الصين.

وشكلت المبالغ المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو 15 % من إجمالي الالتزامات في 2023، إما من خلال مشروعات جديدة، أو مشروعات للتوسع في الخارج، مقابل 6 % في العام السابق.

وتغطي طفرة الاستثمار العام الأول، منذ أن أقرت إدارة بايدن قوانين الحد من التضخم والرقائق والعلوم، التي تمنح إعفاءات ضريبية وقروضاً وإعانات بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليار دولار، بهدف إعادة إحياء التصنيع في أمريكا، وتسريع تحول الطاقة.

وأعلنت الشركات الألمانية عن 185 مشروعاً رأسمالياً في الولايات المتحدة خلال 2023، تضم 73 مشروعاً في القطاع التصنيعي. وكان أكبر مشروع من نصيب ((سكاوت موتورز)) للمركبات الكهربائية، التابعة لـ ((فولكس فاغن))، بقيمة ملياري دولار، في مدينة كولومبيا بولاية كارولاينا الجنوبية. وجدير بالإشارة أن ((إف دي آي ماركتس))، لا تغطي أنواعاً أخرى من الاستثمارات الأجنبية، مثل الاستثمار في الأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ.

وأفاد مسؤولون تنفيذيون كبار في ((بي إيه إس إف)) و((سيمنز إنرجي))، وهما اثنتان من أكبر الشركات الألمانية، بأن مزيجاً من مجموعة السياسات الصناعية الأمريكية العملية، والتوقعات بسوق قوية على المدى الطويل، وازدياد التركيز على سلاسل التوريد، عوامل بارزة وراء الاستثمار في الولايات المتحدة.

وقال تيم هولت العضو التنفيذي بمجلس الإدارة لدى ((سيمنس إنرجي)): ((نرى إمكانية هائلة للاستثمار في عملية البناء الجديد للبنية التحتية للطاقة بالولايات المتحدة)). وكانت الشركة أعلنت هذا الشهر عن خطط لبناء محطة لتحويل الطاقة بقيمة 150 مليون دولار في مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية. وأوضح: ((كنا في الماضي نصدر الكثير من المحولات من ألمانيا والنمسا وكرواتيا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، لكن في ضوء حجم السوق، وحاجتنا للتوسع، فقد بحثنا وقررنا أن المصنع الجديد يشكل استثماراً جيداً، نظراً إلى التوقعات بشأن السوق)). كما نوّه هولت بأن جائحة فيروس ((كورونا))، والتوترات التجارية، واضطرابات سلاسل التوريد بقناتي السويس وبنما، عززت الحاجة لتنويع التصنيع.

وهناك مؤشرات على استمرار طفرة الاستثمارات، فقد نشرت غرف التجارية الأمريكية - الألمانية استطلاعاً في الثامن من الشهر الجاري، شمل 224 شركة تابعة لشركات ألمانية في الولايات المتحدة، كشف اعتزام 96 % منها التوسع في الاستثمارات بحلول 2026.

أما ((بي إيه إس إف))، أكبر مجموعة للكيماويات على مستوى العالم، والمستثمر الرئيس في الصين، فتتوسع بدورها في عملياتها على الأراضي الأمريكية. وقال مايكل هاينز الرئيس التنفيذي لسوق أميركا الشمالية في ((بي إيه إس إف))، لصحيفة ((فايننشال تايمز))، إن حجم السوق واحتمالات النمو خلال العقد المقبل، وبرامج الحوافز الحكومية، جعلت منها ((سوقاً جذابة للغاية)).

وتعتزم الشركة استثمار 3.7 مليارات يورو بين عامي 2023 و2027 في أمريكا الشمالية، ويشمل ذلك توسعات كبيرة في مصانع البتروكيماويات في مدينة جيسمار بولاية لويزيانا، وكذلك في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو. وتعد ((بي إيه إس إف)) مثالاً مهماً للمستثمرين والسياسيين القلقين من زيادة تقلص النشاط الصناعي في ألمانيا، بعد أن أعلنت الشركة تخفيضاً ((دائماً)) لمقرها الرئيس في مدينة لودفيغسهافن، وإغلاق عدد من المصانع، وتقليص آلاف الوظائف، عقب ارتفاع أسعار الطاقة الأوروبية، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتضرر أكبر اقتصادات أوروبا، بشكل خاص، نتيجة فقدانه الغاز الروسي الرخيص، الذي سمح له طيلة عقود أن يظل مركزاً للصناعات الثقيلة والتصنيع. وخلصت دراسة في العام الماضي، إلى أن نحو ثلث الشركات الصناعية الألمانية تخطط لزيادة إنتاجها في الخارج، وليس في الداخل، وهو رقم تضاعف عن العام السابق.

وأوضح هاينز أن ((أوروبا تعاني إفراطاً في اللوائح التنظيمية على نحو متزايد، وإجراءات موافقة بطيئة وبيروقراطية، علاوة على ارتفاع في تكاليف غالبية عوامل الإنتاج)).

وأكد أنه ((لا شك أن الصناعة الأوروبية تواجه تحديات، والأمر ليس واضحاً بكامل تفاصيله، لكن الصناعات كثيفة الاعتماد على الطاقة في أوروبا، ستنكمش على الأرجح، بدلاً من أن تنمو على المدى المتوسط)).

وسلط هاينز الضوء على حاجة ألمانيا، والاتحاد الأوروبي ككل، إلى توليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية الخضراء بأسعار تنافسية، وبناء البنية التحتية المناسبة للكهرباء والهيدروجين، وتطوير إجراءات موافقة أكثر سرعة وأقل بيروقراطية، لكي يظلوا تنافسيين.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن ((بي إيه إس إف))، تعد مستثمراً ضخماً في الصين، حيث من المقرر أن تستثمر فيها نحو نصف إنفاقها الرأسمالي العالمي المخطط لها حتى عام 2027. وتعمل الشركة حالياً على بناء مصنع على أحدث طراز، بقيمة 10 مليارات دولار، في جواندوندج، أعلنت أنه سيعتمد إلى حد كبير على الطاقة الخضراء، التي لن تكون موجودة بالقدر الكافي بعد في أوروبا.

وواجهت ((بي إيه إس إف)) انتقادات، لخوضها رهاناً كبيراً على الصين، من نقاد يشعرون بالقلق من ارتكاب الصناعة الألمانية الخطأ نفسه الذي اقترفته باعتمادها كثيراً على روسيا. وقالت الشركة هذا الشهر، إنها ستبيع حصصها بمشروعين مشتركين في شينجيانج، بعد ادعاءات باستخدام العمالة القسرية، وتقوم الجهات التنظيمية في أمريكا والاتحاد الأوروبي، بزيادة تدقيقهما في سلاسل التوريد المرتبطة بشينجيانج.

وتوقع تقرير صادر عن الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، الأسبوع الماضي، أن تحل الولايات المتحدة محل الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، بحلول عام 2025، على أقصى تقدير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز