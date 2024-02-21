8000 مشارك في مؤتمر ستيب للتكنولوجيا 2024 بدبي

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ستيب للتكنولوجيا 2024، المؤتمر الأبرز في مجال التكنولوجيا في دبي، ويشهد المؤتمر حضوراً حاشداً قد يصل إلى 8000 شخص من مختلف دول العالم، حيث يواصل ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتكنولوجيا.

وكشف راي درغام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لعلامة ستيب Step، خلال حفل الافتتاح الرسمي صباح أمس، عن انتقال العلامة التي تم تأسيسها في دبي إلى الساحة العالمية من خلال إنشاء نموذج رائد يتيح للشركاء من المنظمين استضافة الفعالية في مواقع أخرى من العالم، وصرّح قائلاً: ((نجحنا منذ الدورة الأولى لمؤتمر ستيب التي أقمناها هنا في دبي منذ 12 عاماً في ترك أثرٍ كبير واستمر ذلك خلال الدورات اللاحقة. ولاحظنا الاهتمام المتزايد بالمؤتمر من أسواق الشركات الناشئة خارج منطقة الخليج العربي، بما في ذلك باكستان وتركيا ومجموعة من دول قارة أفريقيا، ما دفعنا لتوسيع نطاق العلامة التي تأسست في دبي مع توفير نهج جديد يواكب المتطلبات العالمية المتنوعة. ونتطلع إلى المضي في هذه الخطوة الجديدة مع الشركاء)).

نموذج جديد

وتقرر إنشاء النموذج الجديد تلبية للطلب الكبير الذي تلقّاه المنظمون من أجل إقامة الفعالية في أسواق أخرى خارج دولة الإمارات والسعودية، حيث ستستفيد علامة ستيب Step من الاهتمام الحكومي المتزايد لتسريع نمو ودعم الشركات الناشئة في المدن الرئيسية حول العالم. ويختلف نموذج الاستضافة عن طريق الشراكة الجديد عن النموذج التقليدي الذي يتطلب منح حقوق امتياز لاستضافة الفعالية، حيث سيتلقى المنظمون المحليون دعماً كبيراً من فريق ستيب Step المركزي في دبي.

هذا وكان مؤتمر ستيب Step Conference قد استضاف على مدى السنوات الـ12 الماضية آلاف الشركات الناشئة من 58 دولة، نجحت 28.5 % منها في جمع تمويل بلغ أكثر من 800 مليون دولار أمريكي. وفي دورة عام 2024، تستضيف الفعالية 350 شركة ناشئة تشارك في أكثر من 500 اجتماع تم تنظيمه خصيصاً، مع ما يزيد على 150 شركة رأس مال مخاطر، توفر تمويلاً محتملاً بقيمة 8.2 مليارات دولار أمريكي.

حاضنة الأعمال in 5

من ناحية اخرى، حققت حاضنة الأعمال ((in5))، التابعة لمجموعة تيكوم نمواً ملحوظاً في عام 2023، حيث ارتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة بنسبة 25 %، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة إلى 3 مليارات درهم، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار وريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وتعكس النتائج القوية التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر ((ستيب 2024))، الذي يقام في دبي يومي 22 و23 فبراير، بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، الاهتمام الكبير والمتنامي بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، المدعوم بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة.

وأشار ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إلى أن الشركات الناشئة تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لما تقدمه من حلول ومنتجات فريدة للتحديات المعاصرة، فضلاً عما تمتلكه من مرونة وابتكار وإبداع، تسهم بشكل فعال وملموس في بناء اقتصاد المستقبل.

وقال ماجد السويدي: ((يؤكد السجل الحافل لحاضنة الأعمال ((in5))، حرصها والتزامها الراسخ في توفير بيئة عمل متكاملة لرواد الأعمال ومُصممي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، حيث سنواصل تعزيز منظومة الحاضنة بكل المقومات والمزايا، بما يسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال من ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى واقع من الإنجازات والنجاحات، ومساعدتهم على التوسع بأعمالهم حول العالم انطلاقاً من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)).



وتعتمد حاضنة الأعمال ((in5)) على قطاعاتها المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، لتوفير منظومة ريادة أعمال حيوية متكاملة، تدعم تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

نمو قوي مستدام

ونجحت حاضنة الأعمال ((in5)) في دعم وتمكين 900 شركة ناشئة تقريباً منذ تأسيسها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مشهد الابتكار وريادة الأعمال. وسجلت كافة مراكز الحاضنة نمواً ملحوظاً في عام 2023، حيث كان من أبرزها حاضنة الأعمال ((in5)) للتكنولوجيا القائمة في مدينة دبي للإنترنت، التي حققت نمواً بنسبة 13 % في عدد الشركات الناشئة النشطة، لتصل إلى 270 شركة ناشئة.

وتمتلك الحاضنة مراكز لدعم الشركات الناشئة والابتكار في قطاع الإعلام في مدينة دبي للإنتاج وقطاع التصميم في حي دبي للتصميم.

وتشارك حاضنة الأعمال ((in5))، بصفة شريك تنفيذي في تحدي ((ابتكر من أجل الغد))، الذي أطلقته ((دبي القابضة))، وذلك بهدف معالجة تحديات الاستدامة في دولة الإمارات.

وقالت هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة، دبي القابضة: ((تماشياً مع استراتيجية دبي القابضة للاستدامة وكشركة مسؤولة، يوفر تحدي ((ابتكر من أجل الغد))، منصة شاملة تركّز على تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المسؤولين في دولة الإمارات. لذا، يسرّنا التعاون مع حاضنة الأعمال ((in5)) التابعة لمجموعة تيكوم، من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامةً للأجيال القادمة، وذلك من خلال استقطاب المبتكرين العالميين، لتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، وتحويلها إلى واقع ملموس)).

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