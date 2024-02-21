«الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله لتمويل التجارة وسلاسل التوريد

استعرض مصرف الإمارات للتنمية، حلوله للتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد المبتكرة التي يوفرها لدعم الشركات ضمن القطاعات الرئيسة، وإسهاماته الفاعلة في صوغ مشهد التجارة والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمام مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، ولا سيما مع أكثر من 900 شركة رائدة في السوق ومجموعة من الشركات العاملة في مجال التجارة والصادرات في المنطقة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية بمناسبة مشاركة المصرف في مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2024: تشكل حلول التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد عوامل رئيسة لنمو الأعمال والتوسع الدولي وسط المتغيرات التي تشهدها قطاعات التجارة والتصدير على المستوى العالمي، وتتيح لنا المشاركة في الفعالية تسليط الضوء على حلول التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد ورأس المال العامل المتخصصة التي نقدمها والتي تساعد الشركات على العمل بفعالية وسهولة أكبر.

وقال: تبرز مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا المتواصل تحسين آليات التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد، لتأسيس اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات.

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