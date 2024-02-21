سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4250 نقطة

استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني)) و((دبي التجاري)) بسيولة ناهزت 245.4 مليون درهم، بنسبة 53.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 456.8 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4254.99 نقطة، منخفضاً بـ0.52 %.

وقاد سهم ((تكافل الإمارات)) ارتفاعات 17 سهماً بالسوق مرتفعاً 11.9 %، وصعدت في سوق دبي أسهم ((اكتتاب القابضة)) 5.9 %، و((تبريد)) 3.9 %، و((الإثمار القابضة)) 1.5%، و((دبي التجاري)) 0.83 %، و((سالك)) 0.29 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9389.09 نقطة متراجعاً 0.12 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 208.2 ملايين درهم في جلسة أمس، تلاه ((دانة غاز)) جاذباً 149 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 98.65 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.4 %.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ((دانة غاز)) 12.8 %، و((الوطنية للسياحة والفنادق)) 7.8%، و((بالمز الرياضية)) 6.5 %، و((إي سفن- أذونات)) 3.8 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و456.8 مليون درهم في سوق دبي.

وجرى التداول على نحو 735.6 مليون سهم عبر تنفيذ 24.8 ألف صفقة في السوقين.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.594 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.867 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و727.03 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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