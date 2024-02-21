«الإمارات دبي الوطني» شريك مصرفي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، انضمامه إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية، مؤكداً بهذه المبادرة على تفانيه في دفع عجلة الابتكار والامتياز في القطاع المالي. وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الرسمية بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، ضمن جلسة نقاشية تحضيراً لقمة دبي للتكنولوجيا المالية والتي عقدت في 23 يناير 2024، والتي جمعت رواد القطاع المالي لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة، وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.

ويتمثل التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتبنيه لتوجهات ثابتة قائمة على رعاية الابتكار عبر إنشاء شراكات هادفة مع الشركات الناشئة والمسرعات، كما يفتح أبواب التعاون الدولي بدعوة رواد التكنولوجيا المالية العالميين إلى المشاركة في تطوير أحدث المنتجات والخدمات بما يناسب الأذواق المتنوعة لمستخدميه.

وتشير العلاقة المتينة التي تجمع البنك ومركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2017 إلى التزامه باحتضان ودعم الشركات الناشئة الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وخصوصاً تلك المنخرطة في مجال الميتافيرس النشط. فكان لهذا التعاون دور محوري في تحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج أولية فاعلة، وأفضى إلى عمليات اندماج ناجحة لحلول عدة في إطار السعي إلى إنتاج تجارب تفاعلية للعملاء تواكب العصر الرقمي الجديد.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي: ((يسعدنا الترحيب ببنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024. إن الالتزام الراسخ لبنك الإمارات دبي الوطني بدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية هو على انسجام تام مع أهداف القمة لجمع رواد الابتكار ورسم مستقبل التكنولوجيا المالية. كما يشكل تعاوننا محوراً أساسياً في رعاية التكنولوجيا المالية وتقديم بيئة مزدهرة تستقطب الشركات المبتكرة وتدعم نموها. إننا نتطلع إلى تقديم حدث استثنائي يفتح أبواب الإلهام أمام مجتمع التكنولوجيا المالية ويساعد على تمكينه)).

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة: ((يسرنا الإعلان عن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية. يؤكد تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي طويل الأمد، مركز دبي المالي العالمي، التزامنا المتواصل بتبني الابتكار والامتياز في القطاع المالي. كما نتطلع إلى المساهمة في حدث يستعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، ويمهد الطريق للمزيد من التطورات المستقبلية التي تشكل أمراً أساسياً في الارتقاء بعالم التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والعالمي)).

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 عدد مشاركين غير مسبوق، حيث ستضم أكثر من 8000 من صناع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

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