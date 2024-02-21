حسين سجواني: توقّع استمرار زخم الاستثمارات الأجنبية بعقارات دبي

توقع حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية أن يستمر زخم الاستثمارات الأجنبية في عقارات دبي خلال العام الجاري، حيث أثبتت الإمارة أنها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للمستثمرين والمواهب والكفاءات.

وقال سجواني، أول من أمس خلال إطلاق مشروع ((كازا كانال)): إن سوق العقارات في دبي شهد نمواً هائلاً في السنوات الثلاث الماضية، والبعض يتساءل إلى أين يمضي السوق بعد هذا النمو؟ أرى بأن الرحلة لا تزال طويلة، فهذا العام نتوقع أن نشهد نمواً جيداً، لا سيّما مع البداية المشجعة للعام من حيث قيمة الصفقات والمبيعات)).

وأضاف سجواني: ((علمت أن ألمانيا أقرت ضريبة بنسبة 25 % على صافي الثروة للأفراد في حال قرروا مغادرة البلد، على سبيل المثال، لو كانت ثروة الشخص 100 مليون دولار وقرر مغادرة ألمانيا فسيتوجب عليه دفع 25 مليون دولار ضريبة إلى الحكومة الألمانية)) مضيفاً: ((لسوء الحظ، يشهد العالم اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية وغيرها، ودبي دائماً ما تستفيد بما تملكه من مقومات بطريقة إيجابية، باستقطاب المستثمرين وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة)). وأشار إلى أن ما شهدته دبي بعد الجائحة من ارتفاع في عدد السكان ونمو مختلف القطاعات، رافقه ارتفاع في أعداد الكفاءات والخبرات العالمية التي أتت إلى دبي من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وقال سجواني: ((قبل أسابيع قليلة التقيت بالرئيس التنفيذي لشركة ((بروكفيلد لإدارة الأصول)) الكندية، وقال لي بأنه قبل الجائحة، كان الأشخاص الراغبون بالانتقال من كندا إلى دبي يطلبون ضعف الراتب، ولكن بعد الجائحة تغير الأمر، وأصبحوا يرغبون بالقدوم إلى دبي بنفس الراتب، لأن دبي أثبتت نجاحها خلال الجائحة وثبتت نفسها كواحدة من أفضل المدن العالمية من حيث الاستثمارات والخدمات والأمن وغيرها، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله)).

وتابع رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: ((من أهم المتغيرات التي شهدتها دبي في السنوات القليلة الماضية، استقطابها لأبرز الكفاءات والخبرات من أوروبا التي تضم 500 مليون نسمة ولديها موارد بشرية هائلة وعدد كبير من المستثمرين، والذين باتوا يفضلون العيش والاستقرار في دبي، وهذا تحول كبير وقفزة هائلة تحسب لدبي)).

وأوضح سجواني أن الصين بدورها شهدت بعض التحديات منذ بداية الجائحة وانكماشاً اقتصادياً ومشاكل تتعلق بالسوق العقاري، وهو ما دفع المستثمرين الصينيين للتوجه إلى دبي. أتوقع أن نشهد العام المقبل والذي يليه قدوم عدد كبير من الصينيين من أصحاب الثروات والمستثمرين، خاصة في ظل توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والتي ستؤثر على واقع الاستثمارات الصينية في أمريكا، فضلاً عن العلاقات غير المستقرة بين الصين والدول الأوروبية، لذا فإن دبي تشكل بذلك خياراً جيداً للغاية للمستثمرين الصينيين.

وأكد سجواني أن دبي ستواصل نموها الاقتصادي وستحافظ على زخمها في قطاعات الأعمال والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى استمرار نمو فئة العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة. وختم سجواني: ((البعض يتساءل: لماذا ترتفع أسعار العقارات الفاخرة، السبب هو أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الطلب مقابل انخفاض المعروض، كما أن الأراضي المتاحة للتطوير في المناطق الرئيسية باتت قليلة للغاية، وهذا هو التحدي الأبرز)).

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