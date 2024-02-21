210 آلاف رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي خلال 2024

يبلغ عدد الرحلات المجدولة عبر مطار دبي خلال العام الجاري 2024 نحو 210 آلاف رحلة مغادرة بحسب تحليل ((سيمبلي فلاينغ)) لبيانات ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، وهو ما يعادل (419.4 ألف رحلة في الاتجاهين)، بينما أظهرت بيانات مطار دبي الدولي أن إجمالي عدد الرحلات خلال العام الماضي وصل إلى 416.4 ألف رحلة، وهو أكثر عدد رحلات في تاريخ مطار دبي خلال عام.

الشركات الإماراتية

وكشف التقرير المستند إلى جدول رحلات الطيران المجدولة عبر مطار دبي في 2024 أن إجمالي عدد رحلات المغادرة المجدولة لكل من طيران الإمارات وفلاي دبي وصل إلى نحو 138.8 رحلة مغادرة، ما يشكل نحو 66.2% من إجمالي عدد الرحلات عبر المطار.

وتسعى كل من طيران الإمارات وفلاي دبي بشكل متواصل إلى تعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، الأمر الذي يشير إلى مزيد من النمو في أعداد الرحلات والمسافرين خلال العام الجاري لا سيما مع استلام المزيد من الطائرات الجديدة بالنسبة لشركة فلاي دبي، واستئناف المزيد من طائرات A380 لرحلاتها ضمن أسطول طيران الإمارات.

شركات الطيران الهندية

وأظهر التقرير أن الشركات الهندية تصدرت شركات الطيران العاملة في مطار دبي من حيث إجمالي عدد الرحلات المجدولة والسعة المقعدية في 2024، بعد كل من طيران الإمارات وفلاي دبي.

وجاءت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة ((اندياجو)) أعلى القائمة بنحو 5490 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي، توفر أكثر من 1.02 مليون مقعد، وتعد مومباي الوجهة الأكثر شعبية والتي تستحوذ 1464 من هذه الرحلات. بينما تحتل طيران الهند وذراعها منخفض التكلفة، طيران الهند إكسبريس، مرتبة متقدمة، مع 3764 رحلة و4216 رحلة مجدولة على التوالي من مطار دبي الدولي في عام 2024، وتعتبر دلهي هي الوجهة الرئيسية لرحلات الخطوط الجوية الهندية من مطار دبي الدولي (1673 رحلة مغادرة)، في حين تعتبر مانجالور الوجهة الرئيسية لطيران الهند إكسبرس من مطار دبي بنحو 731 رحلة مغادرة.

وأظهر التقرير أن شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة ((سبايس جيت)) لديها 3920 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي الدولي في عام 2024، توفر هذه الرحلات 736841 مقعداً، وتستحوذ كل من دلهي ومومباي على الحصة الأكبر من هذه الرحلات.

شركات الطيران السعودية

أما بالنسبة لشركات الطيران في المنطقة فقد كشف التقرير أن الخطوط الجوية السعودية، تحتل، المرتبة الثانية بشكل عام مع 5264 رحلة مجدولة في عام 2024، وتستحوذ جدة على 2501 رحلة والرياض 2704 رحلات. وتشغل طيران ناس التكلفة نحو 3141 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي هذا العام، توفر هذه الرحلات 538.9 ألف مقعداً، حيث تستحوذ الرياض على 1762 رحلة.

وأظهر التقرير أن هناك شركتين آسيويتين أخريين لديهما أكثر من 2000 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي في 2024، وهما الخطوط الباكستانية بـ 2486 رحلة، وطيران الخليج 2471 رحلة، في حين أن المقاعد المعروضة على هذه الرحلات متقاربة نسبياً (421.3 ألف مقعد و415.7 ألف مقعد على التوالي).

وهناك بعض شركات الطيران التي تطير من وجهات أوروبية يتجاوز عدد رحلاتها الألف رحلة. وتشمل هذه الشركات الخطوط الجوية التركية، مع 1663 رحلة مجدولة توفر 500.7 ألف مقعد، وتخدم بشكل رئيسي مطار إسطنبول. بينما تشغل الخطوط الجوية البريطانية 1029 رحلة توفر 259.6 مقعداً إلى مطار هيثرو في لندن.

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