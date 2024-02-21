علماء يكتشفون السر وراء أغاني الحيتان

اكتشف علماء أخيرا كيفية صدور أغاني الحيتان التي تُعَدُّ من أروع الأصوات على كوكب الأرض التي تُسمع من مسافات بعيدة في عالم البحار.

وأوضح العلماء، أمس، أن الحيتان البالينية، مثل الحيتان الحدباء وتشمل الحوت الأزرق أضخم المخلوقات في تاريخ كوكب الأرض، تستخدم حنجرة، أو صندوقاً صوتياً، يسمح لها تركيبه التشريحي بإصدار أصوات تحت الماء.

وأضاف الباحثون أن الحيتان ظهر بها تركيب تشريحي، مشيرين إلى أنه عبارة عن بطانة من الدهون والعضلات داخل الحنجرة.

ويعني ذلك أن الحيتان الضخمة تصدر أصواتها باستخدام حنجرتها مثلما يفعل البشر، لكن هناك آلية أخرى لإصدار الأصوات تستعين بعضو خاص في الممرات الأنفية لدى الحيتان ذات الأسنان مثل الدولفين وخنازير البحر والحيتان القاتلة وحيتان العنبر.

واكتُشف، في سبعينيات القرن الماضي، أن الحيتان الضخمة غزيرة النشاط الصوتي، لكن الكيفية التي تصدر بها أصواتها على وجه الدقة ظلت سراً مجهولاً.

وقال كوين إليمانس، عالم الأحياء بجامعة جنوب الدنمرك، ومعد رئيس للدراسة المنشورة في دورية «نيتشر» العلمية: «إنها بين أكثر الحيوانات إثارة للإعجاب على كوكبنا على الإطلاق. إنها حيوانات شديدة الذكاء واجتماعية وكانت لتفوق الديناصورات في الحجم وتتغذى على أصغر أنواع الروبيان. إنها تملك قدرة نادرة على تعلم الأغاني الجديدة ونشر ثقافتها الصوتية في أرجاء الكوكب».

وأضاف: «للتواصل ولعثور بعضها على بعض في المحيطات المظلمة، تعتمد الحيتان الضخمة بشكل حاسم على إصدار الأصوات. على سبيل المثال، تتواصل إناث الحوت الأحدب مع أبنائها بالصوت، وتغني ذكور الحوت الأحدب لجذب الإناث».

وقال دبليو. تيكَمسيه فيتش، عالم الأحياء التطورية بجامعة فيينا والمشارك في الدراسة: «المدهش في ذلك أن المصدر الرئيس للصوت، وهو علم الطبيعة الكامن في التفاعل بين الهواء والأنسجة، يتّبع المبادئ نفسها مثلما هو الأمر في الثدييات الأخرى، بدءاً من الوطاويط مروراً بالنمور إلى الفيلة، بل البشر والطيور أيضاً».

وأضاف فيتش: «يبدو أن كل هذه الأنواع الحية استغلت المجموعة نفسها من الحيل لإصدار الأصوات، على الرغم من استخدامها أعضاء مختلفة أو أجزاء من أعضاء مختلفة في إصدار الأصوات».

وأظهرت الدراسة أيضاً أن أصوات الحيتان تقع في النطاق الترددي نفسه والعمق نفسه في المحيط، نحو 100 متر، اللذين تحدث فيهما ضوضاء السفن من صنع البشر، ما يعرقل قدرة الحيتان على التواصل.

وقال إليمانس: «مع الأسف، الحيتان البالينية محدودة من جهة وظائف الأعضاء، ولا يمكنها أن تنشد بسهولة بطبقات أعلى أو أعمق لتفادي التشويش البشري».