فحص هواتف نواب في البرلمان الأوروبي بشكل عاجل

تلقى أعضاء لجنة الأمن والدفاع الفرعية بالبرلمان الأوروبي طلباً عبر البريد الإلكتروني الداخلي من قسم تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لفحص هواتفهم المحمولة تحسباً لوجود برامج تجسس.

وقال البرلمان الأوروبي، أمس، إن آثاراً تم العثور عليها في جهازين تتطلب اهتماماً خاصاً.

وقال قسم تكنولوجيا المعلومات في البريد الإلكتروني الداخلي إنه يتعين على أعضاء اللجنة الفرعية وموظفيها بشكل عاجل أن يفحصوا هواتفهم المحمولة للتحقق مما إذا كان قد تم تثبيت برامج تجسس بها.

وتشمل اللجنة الفرعية المعنية العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الألمان، وهم أوزليم ديميريل وماكسيميليان كراه وهانا نيومان.

وقال ديميريل: «إن أوقات التسلح والحرب هما أوقات تتعرض فيها الديمقراطية الليبرالية والحريات المدنية للخطر».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز