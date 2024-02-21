تعرّض طائرة الأهلي المصري لحادث خلال رحلتها إلى كوماسي

تعرضت الطائرة التي تقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، مساء أمس، إلى مدينة كوماسي الغانية، لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة مضيفه ميدياما الغاني غداً، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر الأهلي، عبر موقعه الرسمي، اليوم، أن الطائرة هبطت قبل 4 ساعات بمطار العاصمة الغانية أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، ما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وأصبحت بعثة الفريق في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي الوقت ذاته تقوم إدارة الأهلي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح موقع الأهلي أنه في ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن الفريق الأحمر من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

يُذكر أن الأهلي (حامل اللقب) يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، فيما يقبع ميدياما في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

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