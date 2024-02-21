وفاة أنطوان ملتقى أحد رواد المسرح اللبناني عن 91 عاماً

توفي، أمس، عن عمر يناهز 91 عاماً، المسرحيّ أنطوان ملتقى، أحد عمالقة الخشبة اللبنانية، الذي عُرف باقتباسه أو ترجمته مع زوجته عدداً من أبرز الأعمال العالمية، واشتهر شعبياً بدوره في المسلسل التلفزيوني «عشرة عبيد زغار» في منتصف سبعينيات القرن العشرين.

وقال جيلبير ملتقى، مساء أمس، إن والده أنطوان «توفي خلال نومه بعد ظهر اليوم (أمس) في منزله».

وأوضح أنه «لم يكن يعاني أي مشكلة صحية، لكنّ وضعه تراجع في الآونة الأخيرة من جرّاء تقدمه في السن، إذ بلغ 91 عاماً، وأصيب قبل مدة بالتهاب».

وقال نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون السابق، الكاتب والممثل جان قسيس، إن ملتقى وزوجته لطيفة «شكّلا معاً منذ أواخر الخمسينيات ثنائياً فريداً أضاف إلى الحركة المسرحية اللبنانية زخماً وحيوية مميزين».

وارتبطت مسيرتا الزوجين، وتوالت أعمالهما المشتركة، وأدَّيا أدوراً تأسيسية مهمة في المسرح اللبناني.

وذكّر قسيس أن «البدايات المسرحية لأنطوان ولطيفة كانت مع منير أبو دبس الذي حمل إلى لبنان من فرنسا طلائع المسرح الحديث»، إذ أسسا معه عام 1960 معهد التمثيل الحديث.

لكنّ الزوجين «استقلا لاحقاً ليؤسسا حلقة المسرح اللبناني»، بحسب قسيس. وانبثق عن هذه الحلقة عام 1967 محترف المسرح الاختباري «الذي استقطب الكثيرين من عشاق المسرح وطلاب التمثيل وقدمت فرقته أعمالاً عدة».

وشارك الزوجان في إطلاق أول مهرجان للمسرح في لبنان في بلدة راشانا في شمال البلاد.