تطورات جديدة في أزمة بعثة الأهلي المصري إلى غانا

انتهت أزمة بعثة الأهلي المصري إلى غانا، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران.

وحرص السفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، على الوجود في مطار أكرا لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي.

وأوضح الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أمس، أن السفير المصري، برفقة مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس البعثة، حرص على تسهيل خروج البعثة وتذليل أي صعاب، ومساعدة الجهاز الإداري في إنهاء كل الإجراءات الإدارية، للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت هناك.

وأفاد الموقع بأن الطائرة هبطت في مطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، ما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وأضاف أنه في ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

ويستعد الأهلي لملاقاة مضيفه ميدياما الغاني غداً الجمعة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يُذكر أن الأهلي حامل اللقب يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، بينما يقبع ميدياما في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز