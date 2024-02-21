رئيس الدولة ورئيس الأرجنتين يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتناول الجانبان، خلال الاتصال، فرص توسيع آفاق التعاون خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية والتقدم.

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