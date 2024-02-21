رئيس الدولة ورئيس الأرجنتين يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتناول الجانبان، خلال الاتصال، فرص توسيع آفاق التعاون خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية والتقدم.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN21022024000110011019ID1107882903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.