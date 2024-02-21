للمرة الثانية.. خلل محرج يصيب منظومة الردع النووي البريطانية

كشفت صحيفة «ذا صن»، أمس، أن خللاً وقع بمنظومة الردع النووي البريطانية «ترايدنت» خلال اختبارها الشهر الماضي، عندما سقط صاروخ في المحيط بالقرب من الغواصة التي أطلقته.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية وقوع خلل في أثناء الاختبار، لكنها قالت: «منظومة الردع النووي البريطانية لا تزال آمنة وسليمة وفعالة».

وقالت صحيفة «ذا صن» إن وزير الدفاع غرانت شابس كان يشهد الاختبار على متن السفينة فانجارد، موضحاً أنه تعذر اشتعال معززات المرحلة الأولى للصاروخ المزود برؤوس حربية وهمية خلال الاختبار.

وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها اختبار الصاروخ ترايدنت، فقد انحرف أحد هذه الصواريخ عن مساره في عام 2016، وهذا الإخفاق محرج لدولة كانت تتباهى ذات يوم بأكبر وأقوى قوة بحرية في العالم.

ونقلت صحيفة «ذا صن» عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله: «انطلق (الصاروخ) من الغواصة، لكنه سقط بجوارها مباشرة».

وقال شابس، في بيان، إن العملية أكدت من جديد فعالية الردع النووي للمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن الغواصة وطاقمها تم اعتمادهم بنجاح ليكونوا جاهزين للتشغيل، لكن خللاً وقع يقتصر على هذه الواقعة فقط.

وأضاف: «لا توجد أي تداعيات على اعتمادية منظومة صواريخ ترايدنت بالكامل ومخزونها، لا توجد أي تداعيات على قدرتنا على إطلاق أسلحتنا النووية في حال نشأت ظروف تستدعي القيام بذلك»، منوهاً بأن لدى الحكومة ثقة مطلقة بأن نظام الردع النووي لا يزال فعالاً وموثوقاً وقوياً.

وتوفر منظومة الردع النووي البريطانية أسطولاً مؤلفاً من أربع غواصات تعمل بالطاقة النووية، ومجهزة بنظام الصواريخ الباليستية ترايدنت أمريكي الصنع، الذي تصنعه شركة لوكهيد مارتن، ويتم تصنيع الرؤوس الحربية في بريطانيا. وتقول بريطانيا والولايات المتحدة إنه تم إجراء أكثر من 190 تجربة ناجحة لمنظومة الصواريخ ترايدنت.

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