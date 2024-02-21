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الكنيست الإسرائيلي يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية

2/21/2024 7:20:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صوَّت الكنيست الإسرائيلي بغالبية واسعة، أمس، لمصلحة قرار اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضد أي «اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية»، معتبراً أنه سيكون بمنزلة مكافأة لـ«حماس».

ويأتي التصويت بعد أيام من نشر صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً عن إعداد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها العرب خطة شاملة لتحقيق سلام إسرائيلي-فلسطيني دائم بعد انتهاء الحرب في غزة، تنص خصوصاً على جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية.

ورحب نتانياهو بالتصويت، قائلاً عبر منصة إكس إن «هذا التصويت التاريخي يؤكد تصميمنا الجماعي»، مضيفاً: «لن نكافئ الإرهاب باعتراف أحادي الجانب رداً على مذبحة 7 أكتوبر، مثلما لن نقبل الحلول المفروضة».

ويؤكد القرار، الذي تبناه 99 من أصل 120 نائباً في الكنيست، أن «إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين»، وأن هذه التسوية لا يمكن تحقيقها إلا «من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومن دون شروط مسبقة».

ويضيف أن «إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية»؛ لأن «مثل هذا الإعلان بعد مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة هائلة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي اتفاق سلام مستقبلاً».

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