المركزي الأمريكي يعبّر عن قلقه إزاء خفض مبكر لأسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبَّر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن قلقه إزاء خفض مبكر لأسعار الفائدة.
وأظهر محضر اجتماع المجلس لشهر يناير أن معظم صناع السياسة به عبروا عن القلق من مخاطر التبكير بخفض أسعار الفائدة، في ظل عدم اليقين بالمجلس إزاء المدة التي ينبغي أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي.
وجاء في محضر الاجتماع، الذي انعقد على مدى يومي 30 و31 يناير، أن «المشاركين سلطوا الضوء على حالة عدم اليقين المرتبطة بالمدة التي سيلزم فيها الحفاظ على موقف تشديد السياسة النقدية» لإعادة التضخم إلى هدف المركزي الأمريكي البالغ اثنين في المئة.
واتفق صناع السياسة بشكل عام على أنهم بحاجة إلى ثقة أكبر في انخفاض التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، ما يشير إلى نهج حذر، وربما أبطأ، لخفض أسعار الفائدة الذي يتوقع المشاركون في السوق الآن أن يبدأ في يونيو.
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