المركزي الأمريكي يعبّر عن قلقه إزاء خفض مبكر لأسعار الفائدة

عبَّر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن قلقه إزاء خفض مبكر لأسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع المجلس لشهر يناير أن معظم صناع السياسة به عبروا عن القلق من مخاطر التبكير بخفض أسعار الفائدة، في ظل عدم اليقين بالمجلس إزاء المدة التي ينبغي أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي.

وجاء في محضر الاجتماع، الذي انعقد على مدى يومي 30 و31 يناير، أن «المشاركين سلطوا الضوء على حالة عدم اليقين المرتبطة بالمدة التي سيلزم فيها الحفاظ على موقف تشديد السياسة النقدية» لإعادة التضخم إلى هدف المركزي الأمريكي البالغ اثنين في المئة.

واتفق صناع السياسة بشكل عام على أنهم بحاجة إلى ثقة أكبر في انخفاض التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة، ما يشير إلى نهج حذر، وربما أبطأ، لخفض أسعار الفائدة الذي يتوقع المشاركون في السوق الآن أن يبدأ في يونيو.

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