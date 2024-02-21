وفاة شخص بانهيار داخل مصنع في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص وأُصيب شخصان إثر انهيار داخل أحد المصانع أثناء عملية هدم لأحد الهناجر في منطقة صويلح بالعاصمة عمان.
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الحادثة وتم إخلاء الوفاة وإسعاف المصابين إلى المستشفى.
كما أُلقي القبض على متعهد الهدم وبوشرت التحقيقات.
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