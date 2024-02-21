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وفاة شخص بانهيار داخل مصنع في عمان

2/21/2024 7:08:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص وأُصيب شخصان إثر انهيار داخل أحد المصانع أثناء عملية هدم لأحد الهناجر في منطقة صويلح بالعاصمة عمان.


وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الحادثة وتم إخلاء الوفاة وإسعاف المصابين إلى المستشفى.


كما أُلقي القبض على متعهد الهدم وبوشرت التحقيقات.

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