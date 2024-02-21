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الامن العام : العثور على جثة في وادي بإربد

2/21/2024 7:08:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة اربد مساء اليوم على جثة شخص أربعيني متحللة في منطقة وادي دوقرا بمحافظة اربد .


وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها .

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