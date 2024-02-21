غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان
التاريخ
2/21/2024 7:08:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة على بلدة الخيام في جنوب لبنان.
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