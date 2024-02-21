الباص السريع يدهس مواطناً بمنطقة المدينة الرياضية
التاريخ
2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرض شخص لحادثة دهس من قبل الباص السريع بمنطقة المدينة الرياضية مساء اليوم .
مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه على الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى إسعافه إلى مستشفى الإستقلال ووصفت حالته العامة بالمتوسطة .
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