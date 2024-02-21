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الباص السريع يدهس مواطناً بمنطقة المدينة الرياضية

2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرض شخص لحادثة دهس من قبل الباص السريع بمنطقة المدينة الرياضية مساء اليوم .

مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه على الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى إسعافه إلى مستشفى الإستقلال ووصفت حالته العامة بالمتوسطة .

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