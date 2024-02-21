تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
التاريخ
2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء مشمسة، ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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