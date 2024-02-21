Thursday, 22 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء مشمسة، ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

MENAFN21022024000208011052ID1107882459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث