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الملك يعزي 3 عشائر أردنية

2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة جرادات بوفاة الفريق المتقاعد فيصل محمد جرادات، وإلى آل قالا والاسكر بوفاة اوليا حميد آدم الاسكر ، زوجة اللواء المتقاعد غازي بلال قالا.
ونقل العيسوي، خلال زيارته لبيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته.

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