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لابيد يهاجم نتنياهو: لقد اخترعت تهديدا غير موجود

2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكنيست للتصويت على الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية.
وقال لابيد "لقد اخترعت تهديدا غير موجود"، وذلك ردا على ما قاله نتنياهو حول إن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يقرب السلام بل سيؤدي إلى إبعاده.

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