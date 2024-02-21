لابيد يهاجم نتنياهو: لقد اخترعت تهديدا غير موجود
التاريخ
2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكنيست للتصويت على الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية.
وقال لابيد "لقد اخترعت تهديدا غير موجود"، وذلك ردا على ما قاله نتنياهو حول إن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يقرب السلام بل سيؤدي إلى إبعاده.
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