توجه أمريكي لفرض عقوبات على بن غفير ومستوطنين

توجه أمريكي لفرض عقوبات على بن غفير ومستوطنين
التاريخ
2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين "إسرائيليين" في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة العبرية أن الإدارة الأمريكية نظرت بجدية في ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات.
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