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توجه أمريكي لفرض عقوبات على بن غفير ومستوطنين

2/21/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين "إسرائيليين" في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة العبرية أن الإدارة الأمريكية نظرت بجدية في ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات.

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