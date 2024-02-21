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ولي العهد يشارك بتشييع جثمان والد الأميرة رجوة - صور

2/21/2024 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، بتشييع جثمان والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم بإذن الله تعالى، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
وأدى سموه صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد، الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض.













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