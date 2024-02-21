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كتائب القسام : هذا ما حدث بحي الزيتون مساء اليوم

2/21/2024 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، الأربعاء، إنها فجرت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة ناسفة من طراز "شواظ" في شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأضافت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في حي الزيتون وقصفوا تجمعاتها بالقذائف وفجروا عددا من آلياتها، مؤكدة أنها رصدت إجلاء الاحتلال عددا من القتلى والجرحى.

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