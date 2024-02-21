كتائب القسام : هذا ما حدث بحي الزيتون مساء اليوم

كتائب القسام : هذا ما حدث بحي الزيتون مساء اليوم
التاريخ
2/21/2024 3:12:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، الأربعاء، إنها فجرت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة ناسفة من طراز "شواظ" في شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأضافت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في حي الزيتون وقصفوا تجمعاتها بالقذائف وفجروا عددا من آلياتها، مؤكدة أنها رصدت إجلاء الاحتلال عددا من القتلى والجرحى.
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