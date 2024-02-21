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رفات مقاوم وشاعر فرنسي في الحرب العالمية الثانية إلى مقبرة العظماء

2/21/2024 3:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقلت السلطات الفرنسية رفات المقاوم والشاعر الفرنسي ميساك مانوشيان إلى مقبرة العظماء (البانثيون)، في مراسم رسمية تكريما له ولكل مقاتلي المقاومة الأجانب في فرنسا، وذلك بعد 80 عاما من إعدامه بالرصاص على يد النازيين. وحيت الرئاسة الفرنسية «شجاعته» و«بطولته الهادئة» وتجسيده قيم «الحرية والمساواة والأخوة».
وقبل أن ينقل إلى البانثيون، وضع رفات المقاوم من أصل أرمني ميساك مانوشيان، أحد الأسماء البارزة في الكفاح ضد الاحتلال النازي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية عند النصب التذكاري «مون فالريان» بالضاحية الباريسية. وهو المكان الذي قتل فيه يوم 21 فبراير 1944 على يد النازيين مع عدد من المقاومين اليساريين الآخرين.

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