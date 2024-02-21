رفات مقاوم وشاعر فرنسي في الحرب العالمية الثانية إلى مقبرة العظماء

(MENAFN
- Al-Anbaa) نقلت السلطات الفرنسية رفات المقاوم والشاعر الفرنسي ميساك مانوشيان إلى مقبرة العظماء (البانثيون)، في مراسم رسمية تكريما له ولكل مقاتلي المقاومة الأجانب في فرنسا، وذلك بعد 80 عاما من إعدامه بالرصاص على يد النازيين. وحيت الرئاسة الفرنسية «شجاعته» و«بطولته الهادئة» وتجسيده قيم «الحرية والمساواة والأخوة».
وقبل أن ينقل إلى البانثيون، وضع رفات المقاوم من أصل أرمني ميساك مانوشيان، أحد الأسماء البارزة في الكفاح ضد الاحتلال النازي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية عند النصب التذكاري «مون فالريان» بالضاحية الباريسية. وهو المكان الذي قتل فيه يوم 21 فبراير 1944 على يد النازيين مع عدد من المقاومين اليساريين الآخرين.
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