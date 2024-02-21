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سنغافورة تحتكر حفلات سويفت في شرق آسيا

2/21/2024 3:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت سنغافورة عن أنها أبرمت اتفاقا دفعت بموجبه مبالغ مالية للمغنية الأميركية تايلور سويفت، لإحياء حفلات فيها، وهي المحطة الوحيدة في جنوب شرق آسيا ضمن جولتها «ذي إيراس».
وفي بيان مشترك، قالت وزارة الثقافة وهيئة السياحة في سنغافورة إن السلطات عملت بشكل مباشر مع منظمي الجولة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بهذا الحدث. في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء التايلندي سريثا تافيسين إن سنغافورة توصلت إلى اتفاق حصري مع تايلور سويفت ينص على أن تكون الدولة المدينة محطتها الوحيدة في جنوب شرق آسيا.
ورفضت سلطات سنغافورة الكشف عن المبلغ المدفوع، ولم تشر إلى ما إذا كانت قد أبرمت اتفاقا حصريا بحجة مبدأ سرية العقود التجارية. وشددت السلطات على أنه من المتوقع أن تحقق حفلات النجمة «فوائد كبيرة لاقتصاد سنغافورة».

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