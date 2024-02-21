الأمن والسلامة لمرتادي جامعة الكويت إجراءات أمنية متكاملة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
دعت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت جميع مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية ومن يخالف تلك الالتزامات فإنه يعرضه للمخالفة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن الحرم الجامعي مجهز بكاميرات المراقبة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية داخل الحرم الجامعي كونه أمرا مهما لضمان سلامة الجميع، داعية إلى التواصل على مدار اليوم وطوال الأسبوع مع هاتف طوارئ الأمن والسلامة على الرقم: 24983333.
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