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الأمن والسلامة لمرتادي جامعة الكويت إجراءات أمنية متكاملة

2/21/2024 3:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
دعت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت جميع مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية ومن يخالف تلك الالتزامات فإنه يعرضه للمخالفة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن الحرم الجامعي مجهز بكاميرات المراقبة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية داخل الحرم الجامعي كونه أمرا مهما لضمان سلامة الجميع، داعية إلى التواصل على مدار اليوم وطوال الأسبوع مع هاتف طوارئ الأمن والسلامة على الرقم: 24983333.

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