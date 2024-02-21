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وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن 83 عاما

2/21/2024 3:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق- هدى العبود
رحلت مساء الثلاثاء الفنانة السورية ثناء دبسي، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.
وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة دبسي في منشور عبر حسابها على فيسبوك جاء فيه: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
وولدت ثناء دبسي في 22 يونيو 1941، بمدينة حلب - شمال سورية - وبدأت رحلتها في التمثيل منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تركت دراستها الثانوية وانتقلت مع شقيقتها ثراء دبسي إلى دمشق، وشاركت الشقيقتان في عروض مسرحية لفرقة مسرح الشعب لدار الكتب الوطنية في حلب.
قدمت ثناء أعمالا تلفزيونية وإذاعية وسينمائية ومسرحية، أبرزها مسلسل «أولاد القيمرية»، و«الشمس تشرق من جديد»، و«سيرة آل الجلالي»، و«البيت القديم»، و«القناع»، و«بنات العيلة»، وكذلك «عصي الدمع»، «زمن العار»، و«وراء الشمس»، و«رحلة المشتاق».
وفي المسرح، قدمت دبسي مسرحية «شيترا» عام 1961، و«مروحة الليدي وندرسير»، و«الإخوة كارامازوف»، و«عرس الدم»، و«زيارة السيدة العجوز»، و«الأشجار تموت واقفة»، ثم توقفت الفنانة السورية عن العمل في المسرح عام 1978، ولأكثر من 22 عاما لتعود في عام 2000 بمسرحية «تخاريف».
تزوجت ثناء من الممثل والمخرج السوري سليم صبري وأنجبت ريم وثائر وصبري والممثلة يارا صبري.
وقد عانت ثناء من مشكلة صحية في شبكية العين، تحدث عنها زوجها الفنان سليم صبري، الذي قال في حديث لبرنامج تلفزيوني: «لا يمكن تخيل مدى صعوبة أن ترى حبيبتك تتألم»، وكشف عن أمنيته أن يتبرع لزوجته بعينه إلا أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق طبيا.
ونعى الفنانة القديرة عدد من الفنانين وجمهورها، الذين اعتبروا وفاتها خسارة كبيرة للدراما السورية.

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