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زمن العجاج صورة جديدة وعالم مختلف في الدراما الخليجية

2/21/2024 3:06:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
عندما تكون محبا للمجال الذي تنتمي إليه وعاشقا له وتتحدى الجميع لتحقيق طموحاتك من خلاله، لابد أن تصل إلى مرادك وتحقق النجاح لك ومن يعمل معك، هذا ما ينطبق على المنتج الذكي عبدالله بوشهري الذي يخوض تجربه جديدة في عالم الشراكة الإنتاجية مع منصة TOD وbeIN من خلال عمل درامي مبتكر يقدم صورة جديدة وعالما مختلفا لم يقدم في الدراما من قبل وذلك من خلال المسلسل الدرامي الملحمي «زمن العجاج» الذي يقع في 30 حلقة ومن تأليف إيمان سلطان وإخراج جاسم المهنا ويشارك فيه أكثر من 40 ممثلا في مقدمتهم جاسم النبهان الذي يجسد شخصية «المختار غيث»، جاسم النبهان في دور غيث وحسين المهدي في شخصية «حمزة» ومنى حسين في شخصية «وجدان» وفيصل العميري في شخصية «إسماعيل» وعبير أحمد في شخصية «شاهه» وعبدالله بهمن في شخصية «جبر» وإيمان الحسيني في شخصية «ميرا» وسعود بوشهري في شخصية «سالم» ومصطفى أشكناني في شخصية «جمعة» ومحمد ذياب في شخصية «رعد» وعبدالرحمن العقل في شخصية «فرج» ومي البلوشي في شخصية «وصاف» وشايع الشايع في شخصية «كاسب» وشوق في شخصية «نوران» وعبدالله المسلم في شخصية «سيف» وحسن إبراهيم في شخصية «راشد» ومحمد الكاظمي في شخصية «مصعب».
عمل ملحمي
منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، وجهت الدعوة لـ «الأنباء» بالإضافة إلى عدد من الزملاء في مواقع إلكترونية بالكويت والخليج للحضور إلى لوكيشن التصوير وذلك ليعيشوا التجربة مع طاقم العمل في كيفية تنفيذ هذا المسلسل الذي وصفه المنتج عبدالله بوشهري بالملحمي لأنه يقدم صورة جديدة غير مسبوقة في الدراما الخليجية شكلا ومضمونا خصوصا ان أحداثه تدور في مرحلة لم يسبق تقديمها على الشاشة من خلال قصة مثيرة ومليئة بالمؤامرات والصراعات تكون بطلتها «وجدان» التي تلجأ من ظلم والدها إلى قرية تبدو مثالية ولكن بذكائها وصمودها، تتغلغل وجدان في القرية إلى أن تصل لمختارها غيث، وأخيه حمزة لتبدأ بعدها الإثارة والتشويق الذي سيتنظره المشاهدون في رمضان المقبل على شاشة beIN دراما ومنصة TOD حتى يتعرفوا على محاولات غيث المستمرة للنجاة من المؤامرات المدبرة له وضمان سريان العدالة في القرية بالإضافة إلى التعامل مع العلاقات المعقدة والتحالفات المختلفة داخل القرية ليبقى السؤال المهم لدى المشاهدين كيف ستغير وجدان حياة ومصائر هؤلاء الناس؟ إجابة هذا السؤال في الحلقة 30 من هذا المسلسل الملحمي والمتوقع النجاح له للتكلفة الإنتاجية الكبيرة حتى يظهر بالمستوى المطلوب.
فريق مميز
«زمن العجاج»، يتمتع بفريق مميز في الأزياء الذي يتم صنعها داخل اللوكيشن مع اكسسواراتها التي تتماشى مع طبائع الشخصية، كما انه يتميز بفريق مكياج له دور كبير في رسم ملامح شخصيات المسلسل بقيادة القدير ياسر سيف بالإضافة إلى فريق تصوير مميز مستغلين جميع أجواء القرية التي بنيت خصيصا لهذا العمل من خلال مهندس الديكور صلاح زماني، هذه الخلطة تجعلنا أمام عمل من المتوقع ان يتصدر قائمة المسلسلات التي يجب مشاهدتها في شهر رمضان.
منى حسين: أحب التحدي
عبرت الفنانة منى حسين عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل «زمن العجاج»، وقالت لـ «الأنباء»: الشخصية التي أجسدها هي التي تدور حولها الأحداث وتتلاقى مع أكثر من شخصية في المسلسل وأنا أحب التحدي والعمل مع المنتج عبدالله بوشهري لأنه «فاهمني وفاهمته» وأتمنى ان تنال شخصيتي الجديدة «وجدان» إعجاب المشاهدين الذين أحرص دائما ان أقدم لهم الجديد شكلا ومضمونا.
إيمان سلطان: بوشهري طوّر النص
ذكرت المؤلفة إيمان سلطان التي تعود بعد غياب ان النص كان لديها من سنوات وبعد ان عرضته على المنتج عبدالله بوشهري وافق عليه وقرر إنتاجه وهذا الأمر أسعدها كثيرا لأن التعامل مع منتج بحجم عبدالله بوشهري يعني لها الكثير لأنه من المنتجين الذين يقدرون العمل الفني ولا يبخل عليه. وأضافت: المنتج عبدالله بوشهري طور كثيرا في النص في خطوط بعض الشخصيات وهذا الأمر جاء لصالح العمل المجاز من الرقابة في الكويت.

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