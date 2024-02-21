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24 68 ألف طن احتياطيات الذهب لدى أكبر 11 دولة امتلاكا للمعدن الأصفر

2/21/2024 3:06:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت احتياطيات الذهب لدى أكبر 11 دولة بالعالم امتلاكا للمعدن الأصفر مستوى 24.68 ألف طن من الذهب، وقد بلغ احتياطي الولايات المتحدة من الذهب يبلغ 8133 طنا يتم تخزينها في 11 بنكا احتياطيا فيدراليا موزعة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب المعلومات المتوافرة حول احتياطيات الدول من الذهب في قواعد بيانات البنوك المركزية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس الذهب العالمي، تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب في العالم اعتبارا من سبتمبر 2023.
وكانت الصين وروسيا، أكبر منافسي أميركا على الصعيد الجيوسياسي، أكثر الدول شراء للذهب على مدار العقدين الماضيين، واحتل بنك الشعب الصيني المرتبة الأولى عالميا كأكبر مشتر للذهب في 2023 مع شرائه 225 طنا.
وجاءت احتياطيات ألمانيا من المعدن الأصفر بالمركز الثاني عالميا بـ 3353 طنا، ثم إيطاليا بـ 2452 طنا، وحلت فرنسا بالمركز الرابع باحتياطيات تبلغ 2437 طنا، وخامسا جاءت روسيا باحتياطيات 2333 طنا، ثم الصين في المركز السادس باحتياطيات من المعدن الأصفر تبلغ 2192 طنا.
وحلّت سويسرا في المركز السابع باحتياطيات تبلغ 1040 طنا، ثم اليابان ثامنا باحتياطيات تبلغ 847 طنا، والهند تاسعا بـ 801 طن، ثم هولندا في المركز العاشر باحتياطيات تبلغ 612 طنا، وأخيرا بالمركز الـ 11 تركيا باحتياطيات تبلغ 479 طنا.
وقد ظل الذهب على مر العصور الملاذ الأول للحفاظ على قيم الثروات من التآكل وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية، وفي عام اتسم بضبابية آفاق الاقتصاد العالمي، ولاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية، والتكهنات حول توقيت إنهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، أثبت المعدن الأصفر مكانته مجددا كمخزن للقيمة في عام 2023.
ورغم تقلص اعتماد الدول على معيار الذهب كغطاء نقدي لعملاتها في الوقت المعاصر، لكن بعض البلدان مازالت تعتبر احتياطيات المعدن الأصفر أمرا ضروريا للحفاظ على استقرار العملة.

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