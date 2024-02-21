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مكاسب مستمرة في البورصة للجلسة الثالثة على التوالي

2/21/2024 3:06:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
اكتست بورصة الكويت باللون الأخضر للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أغلقت جميع مؤشراتها على ارتفاعات جماعية، إذ استمر مؤشر السوق الأول في تحقيق زيادات مستمرة وصل معها إلى 8135 نقطة في إشارة إلى استمرار معدل النمو رأسيا.
ويدعم النمو المستمر في بورصة الكويت خلال الجلسات الماضية عدة عوامل، يأتي على رأسها استمرار إعلان النتائج المالية الإيجابية المقترنة بتوزيعات نقدية وأسهم منحة، إلى جانب عمليات المراجعة التي أجرتها مؤسسات «مورغان ستانلي» و«فوتسي راسل» وإعادة تمركز ملكيات الأجانب. وكذلك عمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة على الأسهم ذات النتائج المالية الواعدة، وذلك بالتزامن مع قرب التوزيعات للشركات المدرجة عن عام 2023، إلى جانب زيادة عدد الشركات التي تنشط عليها التداولات والتي وصلت إلى مستوى 132 شركة.
وأغلق مؤشر السوق العام تداولات أمس الأربعاء عند 7420.4 نقطة بارتفاع 26.06 نقطة، ومؤشر السوق الأول عند 8135.25 نقطة بزيادة 28.42 نقطة، والسوق الرئيسي عند 6075.95 نقطة بزيادة 21.84 نقطة. إلى ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال قرارا بإلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد - الكويت من البورصة اعتبارا من 27 الجاري نتيجة الانتهاء من عملية مبادلة الأسهم، وانتهاء الشخصية الاعتبارية للبنك، لاندماجه عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»،إذ تبع الاندماج نقل الذمة المالية الخاصة بـ «المتحد - الكويت» بكل أصوله وحقوقه والتزاماته إلى «بيتك»، مع شطب الأول وإلغاء ترخيصه من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدى وزارة التجارة والصناعة.
وقادت الأسهم المصرفية الارتفاعات المستمرة في مؤشرات بورصة الكويت بعدما استحوذت على أعلى معدلات السيولة خلا الجلسة اليوم، إذ استحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 12.29 مليون دينار، وبنك الخليج على 7.77 ملايين دينار، وبنك الكويت الوطني على 4.84 ملايين دينار.
وبلغ حجم السيولة المتداولة في البورصة أمس 65.83 مليون دينار، تداولت على 128 سهما شهد 59 منها ارتفاعا وانخفض 53 سهما وبقي 16 سهما دون تغيير.
واستحوذ السوق الأول على 50.55 مليون دينار من السيولة التي تداولت على 33 سهما تشكل كل مكونات السوق، إذ شهد 15 سهما ارتفاعا وبقي 6 دون تغير فيما انخفض 12 سهما، ووجهت 15.28 مليون دينار من السيولة إلى السوق الرئيسي الذي سجل تداولات على 95 سهما من الأسهم المدرجة فيه شهد 44 منها ارتفاعا بينما انخفض 41 سهما وبقي 10 من دون تغير.

MENAFN21022024000130011022ID1107882378

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