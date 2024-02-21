الدبوس تحويل نفايات البلدية إلى وقود حيوي عضوي

بوشهري: ترشيد استغلال الموارد الطبيعية لخفض الانبعاثات الغازية وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية



عقد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس مع الرئيس التنفيذي لشركة انرتك القابضة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار عبدالله المطيري اجتماعا مشتركا في مقر البلدية أمس بحضور نائب المدير العام لقطاع المشاريع وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وأثمر الاجتماع المشترك توقيع مذكرة تعاون لمشروع معالجة وإدارة نفايات البلدية الصلبة في مردوم جنوب الدائري السابع.

وتضمن الاتفاق التعاون في 6 مجالات تشمل تبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات والمخططات اللازمة لدراسة المشروع باستثناء المعلومات والبيانات والتقارير الاستشارية التي لا يجوز الإفصاح عنها إلى جانب تسهيل الزيارات الميدانية لموقع المشروع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراء الدراسات البيئية اللازمة للمشروع، وكذلك قيام الشركة بإعداد دراسة تفصيلية للمشروع تتضمن الجوانب الفنية والمالية والبيئية والاقتصادية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع، إضافة إلى قيام الشركة بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، وذلك لمتابعة أعمال دراسة وتنفيذ وتشغيل المشروع إلى جانب تصميم وإدارة وتنفيذ هذه المبادرة دون تحميل البلدية أي تكلفة مالية.

وقال الدبوس عقب توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين: ان ذلك يأتي في إطار مساعي البلدية ورؤيتها المستقبلية لتطبيق إدارة صحية ومتكاملة لنفايات البلدية شاملة أعمال جمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات التي تقع ضمن اختصاصها وفق اللوائح المعمول بها ومن خلال الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها بهدف حماية البيئة وتقليل استخدام الأراضي لأعمال وردم النفايات. وكشف الدبوس عن أن هدف المشروع تحويل نفايات البلدية الصلبة إلى وقود حيوي عضوي في إطار المساعي لتطبيق إدارة سليمة ومتكاملة للنفايات في نقلها ومعالجتها والاستفادة منها وإعادة تدويرها بشكل صحي لحماية البيئة.

من ناحيتها، قالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع م.ميساء بوشهري إن تحويل المخلفات الصلبة مشروع حيوي اقتصادي بيئي يعود بالمنفعة العامة على الدولة من خلال تحويلها إلى طاقة يستفاد منها عبر استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة بهدف ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وخفض نسبة الانبعاثات الغازية وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية العاملة في البلدية وتعزيز خبراتها الفنية والعملية وخفض حجم إنفاق البلدية على إدارة هذه النفايات.