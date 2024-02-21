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جاسم البديوي بحث مع اتحاد الصحافيين الخليجيين سبل تعزيز التعاون

2/21/2024 3:06:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووفد اتحاد الصحافيين الخليجيين سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الصحافيين الخليجيين.
وذكرت الأمانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي لوفد اتحاد الصحافيين الخليجيين المكون من الرئيس الفخري للاتحاد خالد المالك ورئيس الاتحاد محمد الحمادي ونائب الرئيس والأمين العام للاتحاد عيسى الشايجي ورئيس لجنة فض المنازعات عدنان الراشد والمدير التنفيذي للاتحاد فواز سليمان في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وأضاف البيان ان الأمين العام قدم خالص التهاني والتبريكات لأعضاء الاتحاد بمناسبة إعلان قيام اتحاد الصحافيين الخليجيين في شهر يناير الماضي بمملكة البحرين.
وأشاد البديوي في البيان بالأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد والتي تسعي للارتقاء بالعمل الصحافي الخليجي وتحقيق المزيد من المكتسبات للصحافة وصيانة حقوق الصحافيين والإعلاميين وتسهيل التواصل مع المنظمات الصحافية الإقليمية والدولية وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة الارتقاء بالصحافيين والصحافة والإعلام بدول مجلس التعاون.

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