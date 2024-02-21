وزير الشؤون تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة

المطيري: الهيئة تسعى لتأهيل أبنائنا مهنياً وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع



بشرى شعبان

برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وتحت شعار «فخر وعز»، احتفلت إدارة التأهيل المهني في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس بالأعياد الوطنية.

وأعرب الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي على هامش الحفل عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال ومشاركة أبنائنا ذوي الاعاقة فرحتهم، متمنيا للإدارة المزيد من التطوير، مؤكدا الحرص على تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا لاسيما في التعليم والتأهيل والدمج المجتمعي بمختلف أشكاله.

ورفع السعود أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والصحة والبركة.

بدوره، ألقى مدير عام الهيئة بالتكليف الحميدي المطيري كلمة أشار فيها إلى أن الهيئة ممثلة في إدارة التأهيل المهني حريصة ضمن الخطة الانمائية ووفقا لرؤية 2035 على تطبيق مفاهيم الدمج المجتمعي والمؤسسي لذوي الإعاقة ودعم المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه ومنها تدريبهم وتأهيلهم مهنيا وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع وسوق العمل، وذلك بتوفير ورش تأهيلية مختلفة ومتنوعة كالخزف والرسم والأعمال الفنية والخياطة والزراعة والنجارة والحاسب الآلي.

وتابع المطيري: كما تعمل الهيئة على ضمان مشاركة ذوي الإعاقة من المتدربين في البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والدينية وعرض منتجات الورش التدريبية، متقدما بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات التعليمية والتأهيلية المساهمة ممثلة في الحضانات والمدارس والمؤسسات التأهيلية.

من جانبه، هنأ نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لذوي الإعاقة بالتكليف مبارك البداح صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والحكومة وأهل الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، أعادها الله بالأمن والأمان على وطننا، مؤكدا حرص الهيئة على أبنائها وتعريف الجمهور بقدراتهم وإبداعاتهم ومن هذا المنطلق كان احتفال إدارة التأهيل المهني بمشاركة العديد المدارس والجهات المعنية وذلك بهدف الدمج.

وذكر البداح أن ختام الحملة الخامسة «شركاء في توظيفهم» والتي تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة المجتمع وإبراز دورهم الفعال سيكون قريبا، مبينا انهم اثبتوا تمييزهم في مختلف المحافل، مشيرا إلى قطف ثمار اتفاقية التعاون مع معهد البناء البشري في توظيف الأبناء بمختلف قطاعات الدولة ومنها القطاع المصرفي، حيث أثبتوا جدارتهم في العمل.

شارك في الحضور إلى جانب وزير الشؤون ومدير عام الهيئة الحميدي المطيري كل من نائب المدير العام للخدمات التعليمية مبارك البداح، ونائب مدير عام الخدمات الطبية عامر العنزي والشيخة سهيلة الصباح ورئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي، وتخلل الحفل العديد من الفقرات من وحي المناسبة.