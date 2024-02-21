الديوان ترشيح 1917 مواطنا للتوظيف وعليهم مراجعة الجهات مباشرة اعتبارا من اليوم

اعتماد 4 فترات لتسجيل الباحثين عن عمل والأولى تبدأ الجمعة 1 مارس حتى 15 منه



مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 1917 مواطنا للتوظيف في معظم الجهات الحكومية.

وطلب الديوان من المواطنين المرشحين مراجعة الجهات الحكومية المرشحين عليها مباشرة اعتبارا من اليوم، وذلك لإبلاغ الجهات والمؤسسات والوزارات بملفات رسمية بأسماء المرشحين، مؤكدا عدم الحاجة للمرور على الديوان.

وقالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن الدفعة المعلنة تضم المستحقين حسب ضوابط وشروط معلنة ومعروفة للجميع من كوادر طبية وممرضين ومعلمين ومحاسبين وقانونيين ومهندسين وحاملي الشهادات التخصصية، إضافة إلى مواطنين حاصلين على مختلف الشهادات الدراسية.

وبينت أن الديوان أبلغ المواطنين المرشحين للتوظيف مساء امس برسائل نصية على هواتفهم الشخصية مباشرة وأنه يمكن للمواطنين المرشحين الدخول على موقع الديوان ومعرفة جهة الترشيح باستخدام الرقم السري الخاص بكل مسجل للتوظيف.

هذا، وأعلن الديوان 4 فترات للتسجيل في نظام التوظيف المركزي لعام 2024 وذلك عبر موقعه gov‬.

هذا، وستبدأ الفترة الأولى رقم 86 الجمعة الموافق 1 مارس حتى 15 منه.

وستكون الفترة الثانية من 21 يونيو حتى 5 يوليو‏، والثالثة من 6 - 20 سبتمبر، والرابعة: 6 - 20 ديسمبر.