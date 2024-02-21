سالم النواف التعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو ظواهر سلبية

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات البيئية وخصوصاً رمي وتقاذف بالونات الماء والتعامل الراقي مع الجمهور



في إطار استعدادات وزارة الداخلية لاحتفالات الأعياد الوطنية ترأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس الأربعاء بغرفة اتخاذ القرار اجتماعا امنيا مع قيادات القطاعات الميدانية، وذلك للاطلاع على الاستعدادات النهائية لتأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، مثمنا جهودهم المستمرة في حفظ أمن الوطن. واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات الأمنية والمرورية والإعلامية والتوعوية التي سيتم تطبيقها أثناء فعاليات الاحتفالات الوطنية، كما اطلع على آلية توزيع النقاط الأمنية والمرورية في كل محافظات البلاد. وشدد الفريق الشيخ سالم النواف على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل الحازم والجاد مع أي خروج عن القانون والتعامل الفوري مع مخالفي قانون حماية البيئة، وخصوصا رمي وتقاذف بالونات الماء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، والحد من أي سلوكيات وظواهر سلبية.

وطالب رجال الأمن بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وفي ختام الاجتماع، أبدى وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف بعض التوجيهات والملاحظات بما يحقق تنفيذ الخطط الموضوعة على أكمل وجه.

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