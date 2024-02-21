اليوسف رجال الإطفاء يواجهون حربا غير معلوم وقتها ومكانها

الارتقاء بمستوى أداء المهام واليقظة والعمل بمستوى عالٍ لتحقيق الأمن المجتمعي



شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف صباح أمس الأربعاء في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد حفل تخريج وأداء القسم لـ 53 من ضباط الصف لترقيتهم إلى رتبة ملازم.

وهنأ الشيخ فهد اليوسف الخريجين ونقل لهم تهنئة وتبريكات القيادة السياسية، وقال إنه فخور بتواجده بين أبنائه الخريجين في هذه المناسبة، طالبا منهم المحافظة على القسم الذي أقسموه في حماية الأرواح والممتلكات.

كما أعرب عن اعتزازه بالتضحيات التي يقدمها منتسبو قوة الاطفاء لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، حيث انهم يواجهون حربا غير معلوم وقتها ومكانها وحجمها، جاعلين الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم.

وطالب الشيخ فهد اليوسف أبناءه الخريجين بالنهوض والارتقاء بمستوى أداء مهامهم في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات التي هي أمانة في أعناقهم وتحتاج إلى اليقظة والعمل بمستوى عال لتحقيق الأمن المجتمعي.

وبعد الانتهاء من حفل التخرج، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع قيادات قوة الإطفاء العام في غرفة قيادة الحوادث الكبرى، حيث اطلع على خطط سير العمل بالقوة ومراحل التطور في كل قطاع من خلال عرض مرئي، كما تم عرض إنجاز عن الحوادث وكيفية التعامل معها، إضافة إلى استعراض الجاهزية التامة والتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة.

كما اطلع على أحدث آليات ومعدات قوة الإطفاء حيث تم شرح موجز عن طريقة عمل هذه الآليات والمعدات، كما أوضح اللواء خالد عبدالله فهد للشيخ فهد اليوسف أن قوة الإطفاء تسعى دائما الى متابعة كل ما هو حديث في علم الإطفاء والتكنولوجيا الحديثة لدعم رجال الإطفاء وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.