إيقاف العمل بقانون المفوضية العامة مؤقتا حتى الأول من أكتوبر وإجراء الانتخابات وفقا للمرسوم الجديد



يقوم المرسوم على المزج بين أحكام القانون 35/ 1962 والقانون

120 / 2023

تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية عدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره



تنشر الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نصه التالي:

المادة الأولى

يوقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024

المادة الثانية

تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه طبقا للأحكام التالي ذكرها.

الباب الأول: الناخبون

مادة 1: لكل كويتي بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط ان يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في احدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد اليه اعتباره وفقا للقانون.

ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

مادة 2: يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة 3: يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.

مادة 4: على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.

مادة 5: لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه اكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

الباب الثاني: الجداول

مادة 6: مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد 1630 في 11 ابريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، على ان يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم، وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون وترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره.

وتقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد اسماء الناخبين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لمباشرة حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون وعلى ان تقوم الادارة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة اسماء الناخبين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها لتلك الكشوف.

ويجوز لكل كويتي قد اهمل ادراج اسمه ان يعترض على عدم ادراج اسمه في جداول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية، ولكل ناخب مدرج في جداول الانتخاب ان يعترض على اسم من ادرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية.

ويقدم الاعتراض الى ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد اقصاه يومان من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية وتصدر الادارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ولكل ذي شأن ان يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة في موعد اقصاه 24 ساعة من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.

وتعدل جداول الانتخاب بالتطبيق للأحكام السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة.

الباب الثالث: إجراءات الانتخاب

مادة 7: يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الاقل، ما لم يقض ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الحكم، على ان تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.

وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.

مادة 8: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:

1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

2 - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.

3 - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.

4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5 - ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

مادة 9: تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات،

ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح.

مادة 10: يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ 50 دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخابات عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل.

ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.

مادة 11: لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

مادة 12: لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، واذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف اجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة اي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، وتحسب هذه المدة من اجازته السنوية.

مادة 13: لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل، ومن دون التنازل امام اسمه في كشف المرشحين، ويعلن يوم الانتخاب عن اسماء المرشحين بعرضها على ابواب اللجان الانتخابية في الدائرة.

مادة 14: اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة.

مادة 15: تطبع اوراق الانتخابات على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.

مادة 16: تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان، وتكون احداها رئيسية تتبعها لجان اصلية ولجان فرعية.

وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة، يعينه وزير العدل، وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال او النساء بحسب الاحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، ولرئيس اللجنة ان يعهد بذلك للناخبات الى احدى اعضاء اللجنة من النساء.

وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية.

فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها، واذا غاب رئيس اللجنة حل محله احد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.

مادة 17: تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.

مادة 18: حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.

مادة 19: للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولهم ان يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب احد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل اي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.

ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة ـ بالاضافة الى الاسلحة النارية ـ الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.

مادة 20: تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا الى الساعة الثانية عشرة مساء عند اجرائها في شهر رمضان المبارك.

مادة 21: تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والاعلانات الانتخابية وفقا للضوابط التي يحددها وزير الدولة لشؤون البلدية.

مادة 22: توقف جميع اعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.

مادة 23: على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة ان تطلع عليها وان تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية.

مادة 24: يجري الانتخاب بالاقتراع السري.

مادة 25: يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.

والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه الى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.

مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 20 من هذا المرسوم بقانون، يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب بعد ابداء رأي الناخب الاخير.

وتستمر عملية الانتخاب اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.

مادة 27: تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجان الاصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.

مادة 28: يتلقى رؤساء اللجان الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب، ويقوم كل منهم بحضور اعضائها وجميع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم، بالاتفاق فيما بنيهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.

ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر، ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز الى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الاصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محاضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.

ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها الى الامانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك الى وزارة الداخلية.

مادة 29: تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه.

مادة 30 تعتبر باطلة:

أ ـ الآراء المعلقة على شرط.

ب ـ الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.

ج ـ الآراء التي اثبتت على ورقة امضاها الناخب او وضع عليها اشارة او علامة قد تدل عليه.

د ـ الآراء التي تبدى شفاهة امام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25.

مادة 31: يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الاشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها واصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها، ويتلقى اصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الاصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الاصلية واعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق لانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني.

ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت، فإذا حصل اثنان او ا كثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، يحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضاء اللجان الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر.

ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الاصلية والمغلف المحتوى على صورة محضر نتيجة الانتخاب الى الامانة العامة لمجلس الامة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية.

مادة 32: تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة الى كل من الاعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.

الباب الرابع: جرائم الانتخاب

مادة 33: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

٭ أولا: كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.

٭ ثانيا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.

٭ ثالثا: كل من طبع او نشر اوراقا لتزويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.

٭ رابعا: كل من ادى رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.

٭ خامسا: كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.

٭ سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.

٭ سابعا: كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.

٭ ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.

٭ تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.

٭ عاشرا: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

٭ الحادي عشر: كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

٭ الثاني عشر: كل من قام بتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.

٭ الثالث عشر: كل من مارس نشاط استطلاع الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من اعلن نتائج استطلاع رأي او استبيان او قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة.

مادة 34: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

٭ اولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

٭ ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام او النشر، او خفية برسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين اغراء بالمال او اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

٭ ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.

٭ رابعا: كل من نشر أو اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

٭ خامسا: كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لاحكام المادة 19 من هذا القانون.

٭ سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.

٭ سابعا: كل من قام او ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الانتخابي الى موطن آخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.

ثامنا: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.

تاسعا: كل من أخل بحرية الانتخاب، او بنظامه باستعمال القوة، او التهديد، او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.

عاشرا: كل من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او أتلفه.

حادي عشر: كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها.

ثاني عشر: كل من استخدم دور العبادة او دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او إضرار به.

ثالث عشر: كل من استخدم اموال الجمعيات والنقابات والاندية والمبرات او استخدام مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او إضرار به.

مادة (35): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

مادة (36): تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند «سابعا» من المادة (33) - بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.

مادة (37): يحرر رئيس لجنة الانتخابات محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب او يشرع في ارتكابها، او الجرائم التي نمى إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة (38): اذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة او العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الامة من تاريخ قبوله الوظيفة او العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.

مادة (39): تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.

مادة (40): تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.

مادة (41): تسري احكام هذا المرسوم بقانون على الانتخابات المقررة لاختيار اعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الانتخابات في قانونها.

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

المذكرة الإيضاحية

أحالت الحكومة مشروع قانون في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (137) لسنة 2023، وقد جاء نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المشروع كالتالي (تشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز او بمحكمة الاستئناف، او ما يعادلها من اعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات وذلك بعد موافقة (المجلس الأعلى للقضاء)، وقد اتسقت تلك الفقرة مع حكم كل من المادتين (6 /7،2) التي حظرت على الرئيس وأعضاء المفوضية ممارسة أي وظيفة او مهنة او عمل آخر بأجر او بدون أجر - بخلاف عملهم الاصلي - وهو ما يقتضي ممارسة عملهم الاصلي بالقضاء بالاضافة الى عملهم بالمفوضية باعتبارهم منتدبين لها، والمادة (7) التي أجازت ندب من يحل محل من تحقق في شأنه صلة قربى لأحد المرشحين او وجود حالة - من حالات تعارض المصالح وذلك باعتبار ان شغل تلك الوظائف طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يكون بطريق الندب، ومن ثم يكون شغل من يحل محله بالندب ايضا، وإذ صدر القانون رقم (120) لسنة 2023 متضمنا شغل وظائف المفوضية بالتعيين وليس بالندب ولم يتم اجراء أي تعديلات على نص المادتين (6 /2، 7) منه ليتسق حكمهما مع التعديل الذي تم على المادة (2) من المشروع المقدم من الحكومة، وهو ما أحدث تعارضا بين تلك النصوص، ومن ثم تعددت اوجه التفسير بشأنها نظرا لاختلاف الآراء حول كيفية تطبيقها ولخطورة الاثر المترتب على التطبيق الخاطئ لها من احتمال بطلان اعمال المفوضية، وما يتصل بها من صحة العملية الانتخابية او صدور احكام متعارضة بشأنها، وفي ضوء إلغاء العمل بالقانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له بصدور القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه، وعزوف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات لما يتطلبه تشكيل المفوضية في ضوء ما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023 سالفة البيان من ان يكون شغل وظائف المفوضية (بالتعيين) من وجوب استقالتهم من عملهم بالقضاء وفقدهم لمزايا وظيفتهم القضائية، وفقا لما هو ثابت من كتاب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاة الأعلى رقم (26) المؤرخ في 11 فبراير 2024 والمرسل الى وزير العدل، وما استتبعه ذلك من تعطيل العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023، لعدم تشكيل المفوضية والتي اناط بها المشرع اعداد لائحته التنفيذية، والقيام بتطبيق كافة احكامه.

وفي ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وصدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتاريخ 15 من فبراير 2024، بحل مجلس الأمة وما تتطلبه احكام المادة (107) من الدستور من وجوب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

وإزاء استحالة تطبيق احكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة للاسباب سالفة البيان، وما ترتب عليه من وجود فراغ تشريعي، فقد ظهرت الحاجة الملحة والضرورية لإعداد المرسوم بالقانون الماثل في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة ليصدر على وجه الاستعجال اعمالا لنص المادة (71) من الدستور حتى يمكن العمل به في الانتخابات القادمة المقرر اجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بالقانون، وتقوم فلسفة مشروع المرسوم بقانون الماثل على المزج بين احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغى، والاحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الاجرائية في انتخابات مجلس الامة السابقة مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي اقرها القانون الموقوف مؤقتا ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من ادين بحكم بات في عقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة او في جريمة المساس بالذات الإلهية او الانبياء او الذات الاميرية طالما رد اليه اعتباره.

وقد تضمنت احكامه في المادة الأولى منه وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وحتى تاريخ 1 اكتوبر 2024، وفي المادة الثانية منه سريان احكامه على الانتخابات لحين اعادة العمل بالقانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه وفقا للقواعد المقررة بالمواد من (1 إلى 41)، وتضمن المشروع خمسة ابواب، حيث تناول الباب الاول منه في المواد من (1 إلى 5) بيان شروط الناخب وحالات الحرمان، وتضمن الباب الثاني نص المادة (6) منه والتي تقضي بأن تجري الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بالقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 ابريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، مع وضع آلية لتحديثها وذلك بقيد الناخبين ممن توافرت فيهم الصفات المقررة قانونا واعتماد الموطن الثابت بالبطاقة المدنية دون غيرها، وتضمن الباب الثالث منه في المواد من (7 إلى 32) اجراءات الانتخابات المقررة وذلك ابتداء بعملية الاقتراع مرورا بفرز الاصوات، انتهاء بإعلان النتيجة وتكفلت هذه المواد ببيان القواعد التي تنظم سير كل اجراء من هذه الاجراءات، وتضمن ايضا الباب الرابع منه في المواد من (33 إلى 37) الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها والجرائم المرتبطة بها، في حين تضمن الباب الخامس منه في المواد من (38 إلى 41) الاحكام العامة ومنها عدم جواز الجمع بين العضوية وأي وظيفة اخرى وحالات سقوطها، وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية وسريان احكامه على اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي خلال فترة الايقاف المؤقت.

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