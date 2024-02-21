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رئيس الوزراء ترأس اجتماعا للجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية

2/21/2024 3:06:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية صباح أمس اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وبحضور عدد من الوزراء وقياديي كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سيريل ايرول تشالز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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