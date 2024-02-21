«أيام الشارقة السينمائية».. فنون وتجارب بصرية ملهمة

أعلنت مؤسسة فن - منصة الاكتشاف الإعلامي، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عن انتهاء التحضيرات وبدء العد التنازلي لإطلاق مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، التي ستقام خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل في بحيص – الحديقة الجيولوجية بالشارقة، بهدف توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم أعضاء المجتمع الإبداعي وصناع الأفلام وتمكينهم من المساهمة في إغناء المشهد الثقافي والفني المحلي.

حرص

وفي هذا الإطار، أكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن تنظيم «أيام الشارقة السينمائية» يعكس حرص المؤسسة على تسخير كافة الإمكانيات التي تسهم في تطوير مهارات تنمية قدرات صناع الأفلام وأصحاب المواهب الإبداعية وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على عرض أعمالهم والتعبير عن وجهات نظرهم المختلفة، في ظل ما يشهده قطاع الفنون وصناعة السينما من قفزات نوعية.

وقالت: تتيح «أيام الشارقة السينمائية» لكافة صناع الأفلام والمتخصصين في الفنون البصرية فرصة الاطلاع على تجارب فنية مختلفة، وهو ما يجعل «الأيام» بمثابة جسر تواصل بين الثقافات والمجتمعات الإنسانية، ما ينعكس إيجاباً على تطوير صناعة المحتوى الإعلامي والسينمائي في الإمارات.

وستقدم مؤسسة فن على مدار «أيام الشارقة السينمائية» مجموعة من الأعمال والتركيبات الفنية التي تحمل بصمات عدد من الفنانين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، إلى جانب تشكيلة من العروض الفنية والأنشطة الترفيهية التي تقام ضمن أجواء ثقافية مميزة تستهدف كافة فئات المجتمع المحلي، كما تعرض عدداً من الأفلام النوعية التي تمتاز بتفرد حكاياتها ومضامينها ورؤاها الإخراجية، حيث تنطلق «الأيام» على وقع أحداث الفيلم الياباني من استوديو غيبلي «قلعة هاول المتحركة» للمخرج هاياو ميازاكي.

وتعرض في يومها الثاني الفيلم الأجنبي «عندما التقى هاري بسالي» للمخرج روب رينير، بينما تشهد الليلة الخليجية عرض سلسلة من الأفلام الخليجية القصيرة، وهي: فيلم «مبروك ما ياك»، و«قصة شرطي»، و«شعبان 27»، و«نور شمس»، و«جارنا بوحمد»، في حين سيعرض الفيلم الدرامي الكوري «ورق الزهر» خلال الليلة الكورية، وتختتم «الأيام» فعالياتها بليلة بوليوود التي ستتزين بجماليات مشاهد الفيلم الرومانسي الموسيقي الهندي «رجوع العاشق المجنون» للمخرج اديتيا شوبرا.

مساحة إبداعية

من جهة أخرى، تفرد الأيام مساحة إبداعية واسعة أمام أصحاب المواهب الفنية الرائدة والناشئة، تتيح لهم من خلالها عرض إنتاجاتهم وأعمالهم الفنية التركيبة، حيث تقدم الفنانة البصرية أحلام البناي، رئيسة قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا في دبي، عملها الفني «استدامة العقول» المستلهم من أقوال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تتمحور حول الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للاستدامة والتنمية.

بينما يعرض الفنان الإماراتي علي مبارك السعدي، مجموعته الفنية «عرب وود» المستوحاة من ملصقات الأفلام الأكثر شعبية مثل «هاري بوتر» و«علاء الدين» وغيرهما، حيث أعاد فيها إنشاء وتصميم ملصقات بعض أفلامه المفضلة لإبراز ما تمتاز به البيئة والثقافة المحلية من ثراء وتفرد. فيما يقدم المصور حمد الجسمي عمله الفني البصري «حنين الإمارات»، الذي يعرض عبر جهاز تلفزيون قديم سلسلة صور لمجموعة من المباني والمعالم المعروفة في الدولة، ليقدم لزوار أيام الشارقة السينمائية فرصة العودة إلى الماضي واستشراف المستقبل.

وتسعى الفنانة عائشة العلي وزميلتها حمدة المري من خلال (Lunar Legacy) إلى تكريم فضول الإنسان وإبداعاته وسعيه الدائم وراء المجهول، وتشارك الفنانة فاطمة عارف بسلسلة من أعمالها التي تبرز معرفتها في إنتاج الفيديو والتصوير والرسم، بينما تعكس أعمال الفنانة حصة الشحي شغفها بالفنون البصرية ورواية القصص عبر العدسة والتقاط الصور المؤثرة التي يمكنها المساهمة في خلق أفكار نابضة بالحياة. وتعرض الفنانة المصرية داليا عمران، عملها (SYMBOLISM & METAPHORS) الذي يعكس خصوصية العلاقة بين مصر والإمارات وكذلك عمل «زيتون وشجرة يافا» وغيرها.

وستتضمن أجندة «أيام الشارقة السينمائية» عقد مجموعة جلسات نقاشية وحوارية متنوعة، يشارك فيها كل من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، صاحب فيلمي «الجنة الآن» و«عمر» المرشحين لجائزة الأوسكار، والمخرجة السعودية هيفاء المنصور، أول مخرجة سينمائية سعودية وصاحبة فيلم «وجدة»، الذي يعتبر أول فيلم سعودي يدخل سباقات جائزة الأوسكار، والممثلة والمخرجة السعودية عهد كامل التي عرفت بدورها في فيلم «وجدة»، حيث يستعرضون جميعاً أبرز التحديات التي تشهدها صناعة السينما وتوجهاتها العالمية، كما ستشهد «الأيام» تنظيم سلسلة من ورش العمل.