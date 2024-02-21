2500 صورة قيمتها أكثر من 22.4 مليون درهم في «اكسبوجر 2024»

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، عن فتح باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، كاشفاً عن مجموعة حصرية تتألف من 2500 صورة من إصدارات محدودة، تبلغ قيمتها 22.4 مليون درهم (6.1 ملايين دولار)، من أعمال أشهر مصوري العالم مثل يواكيم شمايسر، الحائز على جائزة ماسترز هاسلبلاد، ونيل لايفر، صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، وتشارلي هاميلتون جيمس. الصحفي والمصور الشهير لبرنامج «ناشيونال جيوغرافيك» العالمي.

ويوفر المهرجان، الذي تتواصل فعاليات نسخته الثامنة، على مدار سبعة أيام من 28 فبراير حتى 5 مارس في «مركز إكسبو الشارقة»، لهواة جمع المقتنيات الفنية، وذواقي الصور الفنية، وخبراء وهواة فن التصوير، منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من رواد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية، موزعة على 90 معرضاً فردياً وجماعياً، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية.

جولات إرشادية

وينظم «اكسبوجر 2024» للزوار جولات إرشادية على المعارض برفقة المصورين، للتعرف على الرؤية الفنية والعوامل الملهمة، والعمليات والمراحل الإبداعية، والقصص المرتبطة بالأعمال، من المصورين بشكل مباشر.

ولتعزيز التجربة التي يقدمها «اكسبوجر 2024» للزوار، تقدم سيلفيا لوديان ميو، المتخصصة في تاريخ الفن والخبيرة في المتاحف والمعارض، 13 جولة إرشادية متخصصة على مجموعة مختارة من المعارض، توفر من خلالها رؤى متعمقة وتعزز فهم الروائع الفنية المعروضة.

وتبرز معارض النسخة الثامنة من المهرجان السرديات الثقافية والفنية والإبداعية لكبار مصوري العالم، أبرزهم المصور إريك ميولا، والمصور يانيس غالانوبولوس بابافاسيليو، والمصور جان بيير لافونت، وغيرهم الكثير من أشهر مصوري العالم.