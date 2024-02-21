الحلم العربي 2024.. إضافة نوعية جديدة للفن العربي الهادف

أعادت مبادرة "صناع الأمل" إحياء وتطوير الأوبريت الغنائي الشهير "الحلم العربي"، للاحتفاء بأوائل صناع الأمل خلال الحفل الختامي لدورتها الرابعة الذي يجري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في 25 فبراير الجاري في "كوكا كولا أرينا" بدبي، حيث ينال صانع الأمل الأول مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

واستقطبت الدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أكثر من 58 ألف ترشيح من أنحاء الوطن العربي، وسيذهب ريع الحفل الختامي لدعم الأعمال الإنسانية، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 12 يونيو الماضي البحث عن صناع الأمل في العالم العربي لعام 2023.

ويشارك في أوبريت "الحلم العربي" الذي سيعرض خلال الحفل الختامي 12 من كبار الفنانين العرب وهم:أحلام ، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبدلات، ومحمد عساف، وأحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، وهو من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع ميشال فاضل، وإخراج حسين سليم.

الفن يصنع الأمل

وقالت الفنانة أحلام: "فخورة بالمشاركة في الحفل الختامي للدورة الرابعة من صناع الأمل من خلال أوبريت (الحلم العربي)، وأشكر هذه المبادرة الملهمة التي أتاحت لي المساهمة مع الفنانين العرب في نشر الخير وثقافة التفاؤل في الوطن العربي".

بدوره، ثمن الفنان ماجد المهندس الدور الذي تلعبه مبادرة "صناع الأمل" في ترسيخ ثقافة العطاء في الوطن العربي .. وقال:" سعيد بالغناء من أجل الأمل والمساهمة في تحقيق الحلم العربي".

من جانبها قالت الفنانة أصالة: " كل الشكر لدولة الإمارات، ومبادرة صناع الأمل الملهمة، وحقيقة فإن المشاركة في أوبريت الحلم العربي شرف كبير لكل فنان، ومن واجبنا جميعاً أن ندعم صناعة الأمل في العالم العربي".

وقال وليد توفيق: "أتشرف بالمشاركة في حفل تتويج الفائزين في الدورة الرابعة من مبادرة (صناع الأمل)، كما أتشرف بكوني أحد الفنانين العرب المساهمين في تقديم أوبريت (الحلم العربي)".

ووصف صابر الرباعي مبادرة "صناع الأمل" بأنها مصدر إلهام لا ينضب من أجل الخير والعطاء، وأضاف: "مشاركتي في إعادة إحياء وتطوير أوبريت (الحلم العربي) ستبقى دائماً راسخة في وجداني".

واعتبرت الفنانة بلقيس أن مبادرة "صناع الأمل" أحدثت تأثيراً إيجابياً كبيراً في العالم العربي، وعززت الثقة بالمستقبل، وقالت: "الغناء في الحفل الختامي لتتويج صناع الأمل إضافة نوعية لمسيرتي الفنية".

وعبر عاصي الحلاني عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الدورة الرابعة من "صناع الأمل"، وقال: "إعادة إحياء وتطوير أوبريت (الحلم العربي) مشروع فني بالغ الأهمية، وهو أفضل تحية لصناع الأمل في أمتنا العربية".

وحول مشاركته في إحياء الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل" في دورتها الرابعة، اعتبر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أن المساهمة في صناعة الأمل تمثل رسالة سامية لكل إنسان، وأن المشاركة في إحياء حفل تتويج الفائزين شرف للفن والفنانين، وقال: "نشكر مبادرة (صناع الأمل) التي أعادت إحياء وتطوير أوبريت (الحلم العربي)".

وعن مشاركته في أوبريت "الحلم العربي"، علق الفنان محمد عساف: "شكراً لمبادرة (صناع الأمل) التي أتاحت لي الفرصة لأكون في حفلها الختامي مع هذه النخبة من الفنانين العرب لنغني معاً من أجل حلمنا العربي".

واعتبر أحمد فتحي أن المساهمة في نشر ثقافة الخير والعطاء في الوطن العربي واجب على كل فنان مؤمن بنفسه وبرسالته الفنية، وقال: "مبادرة (صناع الأمل) قدمت إسهامات كبرى لإبراز قيم البذل في مجتمعاتنا العربية، وعززت ثقتنا بالأجيال الجديدة".

وبشأن مشاركته في أوبريت "الحلم العربي" قال إيهاب توفيق: "جميعنا معنيون بمساندة كل جهد عربي لغرس وصناعة الأمل، ولا شك في أن المشاركة في أوبريت (الحلم العربي) في حفل تتويج صناع الأمل وسام على صدري".

ورأى أبو أن الفنان الحقيقي هو من يستطيع إحداث تأثير إيجابي في مجتمعه وجمهوره، وقال: "مبادرة صناع الأمل تمنح الفن الفرصة لتأكيد التزامه بقيم الخير والعطاء، والعمل على ترسيخها في عالمنا العربي".

وأعرب مدحت العدل عن فخره باختيار أوبريت "الحلم العربي" في الحفل الختامي للدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، وقال: "الكلمة الحقيقية هي التي تزرع الأمل في نفوس الآخرين وتشجع على الحلم".

وفي السياق ذاته، أكد صلاح الشرنوبي أن الفن لا معنى له إذا لم يخدم قضية سامية، وقال: "صناعة الأمل رسالة نبيلة، والمساهمة في تحقيقها شرف للإنسان، والأمل هو العنوان لتحقيق الحلم العربي".

12 ألف شخص

ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل الختامي والذي سيكون الأضخم من نوعه، إلى أكثر من 12 ألف شخص، ويشهد الحفل مشاركة عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

نشر الإيجابية

وتندرج مبادرة "صناع الأمل"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة وتكريس ثقافة العطاء وبث التفاؤل وعدم الاستسلام لليأس أيا كانت الظروف.

وتهدف المبادرة، إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في وطننا العربي من رجال ونساء وشباب وشابات يعملون بروح متفانية من أجل خدمة الآخرين وتحسين ظروفهم المعيشية وتكريم هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون الأمل ويسهمون في تحسين الحياة وذلك من خلال التعريف بهم وبمشاريعهم وتعزيز شهرتهم وتوفير الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مشاريعهم التطوعية وجهودهم الفردية المتميزة في غرس الأمل في بيئاتهم ومجتمعاتهم وتوسيع نطاق مبادراتهم ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس.

نماذج ملهِمة

وتسعى المبادرة إلى المساهمة في خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم، والاحتفاء بهذه النماذج بوصفهم الأبطال الجدد أو النجوم الحقيقيين الذين يستحقون الإشادة والتقدير، إضافة إلى تشجيع وتحفيز آلاف الشباب لتطوير مبادرات إنسانية ومجتمعية أو الانخراط في برامج وحملات تطوعية أو المساهمة في صناعة الأمل في مجتمعاتهم بشتى السبل المتاحة.

وتستهدف مبادرة "صناع الأمل"، الأفراد والمؤسسات بحيث يكون لدى صانع الأمل الذي تشمله المبادرة مشروع أو مبادرة تسهم في تحسين الناس أو تطوير بيئة بعينها اجتماعياً، أو اقتصادياً، أو ثقافياً، أو تربوياً، أو المساهمة في حل أي من التحديات الاجتماعية في بلده.