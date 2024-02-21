3 مدن ألمانية تتنافس على استضافة نهائيات الأندية الأوروبية 2026 و2027

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مدن فرانكفورت وشتوتجارت ولايبزج تقدمت بطلب لاستضافة المباريات النهائية للمسابقات الأوروبية للأندية عامي 2026 و2027.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المدن الثلاث تقدمت بعروضها للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من إجمالي 6 مدن أعربت عن رغبتها في استضافة تلك النهائيات، علما بأن الاتحادات المحلية بإمكانها التقدم بعرض واحد فقط لكل مسابقة قارية.

وتهدف شتوتجارت لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في أحد عامي 2026 أو 2027، في حين تسعى فرانكفورت لاحتضان نهائي بطولة الدوري الأوروبي للرجال، وترغب لايبزج في تنظيم نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتتواجد المدن الثلاث ضمن الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، ومن المقرر أن يتخذ يويفا قراره النهائي بشأن الملاعب المضيفة للمباريات النهائية لمسابقاته القارية لعامي 2026 و2027 في مايو المقبل.

ولم يسبق لألمانيا استضافة نهائي دوري المؤتمر، بينما تعود آخر مرة نظمت خلالها نهائي الدوري الأوروبي إلى عام 2020 في مدينة كولونيا.

ولم تنظم ألمانيا نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، منذ استضافة العاصمة برلين المباراة النهائية عام 2015، فيما سوف تحتضن مدينة ميونخ نهائي البطولة للرجال العام المقبل.

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