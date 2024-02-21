النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ينضم لقائمة تاريخية للهدافين في الدوري الإنجليزي

واصل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي التوهج بإنجاز شخصي جديد بهدفه في مرمى برينتفورد أمس الثلاثاء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بهذا الهدف يكون هالاند سجل في مرمى كل فريق واجه بالدوري الإنجليزي، وسلطت وكالة البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء أكثر على الرقم القياسي للمهاجم النرويجي.

وفاز هالاند بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفا في 33 مباراة، لكن لم ينجح في هز شباك أندية تشيلسي وليفربول وبرينتفورد في هذا الموسم الاستثنائي.

ولكن مهاجم مانشستر سيتي نجح في التسجيل بمرمى ليفربول وتشيلسي خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه لم ينجح في التسجيل أمام برينتفورد الملقب بـ "النحل" في مباراة الدور الأول ليضطر النجم النرويجي للانتظار لمباراة الإياب المؤجلة، لإكمال سلسلته القوية بالتسجيل أمام جميع منافسيه 21 فريقا.

ويترقب إرلينج هالاند إضافة الضحية 22 له في الدوري الإنجليزي عندما يلعب مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في أبريل المقبل، بعدما غاب عن مباراة الدور الأول بسبب الإصابة.

وإجمالا رفع هالاند رصيده إلى 53 هدفا في 55 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في مرمى برينتفورد، أمس الثلاثاء.

ويتصدر فريقا مانشستر يونايتد وفولهام قائمة ضحايا هالاند حيث سجل 5 أهداف في 3 مباريات أمام كل منهما.

وسجل هالاند ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد بملعب الاتحاد بالموسم الماضي بخلاف ثنائية في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، بينما أحرز هدف في كل مباراة من مباراتي فولهام الموسم الماضي، وأضاف ثلاثية جديدة أمام الفريق اللندني في سبتمبر الماضي.

وزار هالاند شباك كريستال بالاس 4 مرات في مباراتين، بينما أحرز 4 أهداف في 3 مباريات ضد كل من نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وولفرهامبتون، وسجل نفس العدد من الأهداف في 4 مباريات ضد إيفرتون.

وسجل هالاند 3 أهداف ضد كل من برايتون وساوثهامبتون، بينما هز الشباك في كل مباراة ضد فولهام وإيفرتون ووست هام يونايتد (بواقع ثلاث مباريات ضد كل منهم)، بينما سجل في مباراتين أمام كريستال بالاس وساوثهامبتون، وسجل في مباراة واحدة ضد ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد.

وهز هالاند الشباك في 3 مباريات ضد كل من أستون فيلا وبرينتفورد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد

وتوتنهام، واحتفل بأهدافه في مباراتين ضد ليفربول وشيفيلد يونايتد.

وانضم هالاند لقائمة تاريخية لامعة تضم نجوما آخرين مثل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الحالي والذي

سجل أيضا في مرمى كل فريق واجهه بالدوري الإنجليزي الممتاز بهز شباك 32 فريقا خلال مسيرته مع توتنهام هوتسبير.

بينما يحمل فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق الرقم القياسي بالتسجيل ضد أكبر عدد من الأندية برصيد 39 فريقا متفوقا بفارق فريق واحد عن أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

ويحل ثالثا في هذه القائمة آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الذي سجل ضد 37 فريقا، وينفرد أيضا برقم قياسي آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف أمام فريق واحد بإحراز 20 هدفا أمام ليدز يونايتد.

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